Bilim insanları, yapay zekayla 30 gün içinde kanser tedavisi geliştiren yöntem buldu

Bilim insanları, yapay zeka yardımıyla 30 gün içinde kanser tedavisinin uygulandığı bir tedavi yolu geliştirdi. Bu yöntem, bir hastanın hayatta kalma oranını da tahmin edebiliyor.

Toronto Üniversitesi'ndeki araştırmacılar Insilico Medicine ve Pharma.AI adlı bir yapay zeka ilaç keşif platformu ile, karaciğer kanseri türü olan hepatoselüler karsinom (HCC) için potansiyel bir tedavinin olduğunu ortaya koydu.

Chemical Science dergisinde yayınlanan çalışmada, tedavi için potansiyel ilacın oluşturulmasının, hedefin seçilmesinden sonra 30 gün içinde uygulanabildiği belirtildi.

Herhangi bir potansiyel ilacın yaygın kullanımdan önce klinik deneylerden geçmesi gerekiyor.

Insilico medicine'in kurucusu ve CEO'su Alex Zhavoronkov, "Yapay zeka algoritmalarımız AlphaFold türevi bir yapıya sahip hedefin güçlü inhibitörlerini tasarlamayı başardı" dedi.

Araştırmacılar farklı yapay zeka bilgilerinin sağlık hizmetlerinde devrim yaratabileceğini ifade ediyor.

Nobel Kimya Ödülü sahibi Michael Levitt, konuyla ilgili yapılan açıklamanın "yapay zekanın ilaç keşif sürecini gelişmiş hız, verimlilik ve doğrulukla dönüştürme kapasitesinin bir başka kanıtı" olduğunu söyledi.

New York Post'taki haberde, AlphaFold'un 2022'de tüm insan genomu için protein yapısını tahmin ederek hem yapay zeka hem de yapısal biyoloji alanında büyük bir atılım gerçekleştirdiği kaydediliyor.

Insilico Medicine'in baş bilimsel sorumlusu Feng Ren, "AlphaFold, insan vücudundaki tüm proteinlerin yapısını tahmin etmede yeni bir bilimsel çığır açtı" ifadesini kullandı.

Hastaların hayatta kalma oranı tahmin ediliyor

JAMA Network Open dergisinde yayınlanan ayrı bir çalışmada, British Columbia Üniversitesi ve BC Cancer'daki bilim insanlarının geliştirdiği yapay zeka sisteminin doktorların notlarını kullanarak kanser hastalarının hayatta kalma oranlarını tahmin edebildiği belirtildi.

Bu yöntemde, yapay zekanın karmaşık insan dilini anlayabilen bir parçası olan doğal dil işleme (NLP) kullanılıyor.

NLP, ilk konsültasyon ziyaretinden sonra doktorların notlarını analiz edebiliyor ve her hastanın bireysel özellikleri belirleyebiliyor.

Yöntemle altı aylık, 36 aylık ve 60 aylık hayatta kalma oranı yüzde 80'in üzerinde bir doğruluk oranıyla tahmin edilebiliyor.

Bu model aynı zamanda tüm kanserler için oranları belirleyebiliyor.

BC Cancer'da psikiyatrist ve klinik araştırma görevlisi Dr. John-Jose Nunez, "Yapay zeka, hastanın yaşı, kanser türü, altta yatan sağlık koşulları, geçmiş madde kullanımı ve aile geçmişi gibi ayrıntıları bir araya getirerek sonuçların daha eksiksiz bir resmini çiziyor." dedi.

Bu model, British Columbia'da bulunan 47 bin 625 hastadan elde edilen veriler kullanılarak test edildi.

Nunez, "Kanserde hayatta kalma süresini tahmin etmek, kanser tedavisini iyileştirmek için kullanılabilecek önemli bir faktördür" dedi.

Yapay zeka, gelecekte kanser tedavisi için dünyanın her yanındaki kanser kliniklerinde uygulanabilecek en ileri teknoloji olarak değerlendiriliyor.