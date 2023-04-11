Bilim insanları: Yeni yapay zekalar insanların yüzde 90’ından akıllı

Son dönemde ChatGPT ile gündeme gelen yapay zeka teknolojisi ile ilgili dikkat çekici bir araştırma yapıldı.

İngiltere ve Almanya’da yapılan bir araştırma, son dönemde iyice popüler bir hale gelen yapay zeka uygulamalarının ne kadar zeki olduğunu gözler önüne serdi.

Geçmişte yapılan “ilk nesil” yapay zeka teknolojilerinin insan aklıyla baş edemediğini belirten bilim insanları buna rağmen geliştirilen yeni yapay zeka platformlarının insanlarla mücadele etmekte başarılı olduğunu duyurdu.

İngiltere’deki Essex Üniversitesi ve Almanya’daki Humoldt Üniversitesi’nde görevli bilim insanları yapay zekaların yaratıcılık seviyesini kıyaslarken 6 yapay zeka chatbotunu değerlendirdi.

Bilim insanları, “Yeni yapay zekalar insanların yüzde 90’ından daha yaratıcı” ifadesini kullandı.