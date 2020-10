Bilim Kurulu üyesinden grip aşısı uyarısı! Aşı olmadan mutlaka bunu sorun

Bu sene virüste çok büyük bir değişiklik olursa, şimdilik onun sinyali yok ama bu sene olacağımız aşı da fayda sağlamayabilir'' dedi.

Yaklaşık bir yıldır dünyayı etkileyen korona virüs salgını henüz kontrol altına alınmazken, vaka sayıları her geçen gün artıyor. Havaların serinlemeye başlamasıyla da grip vakalarında artış bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova da riskli grupların mutlaka grip aşısı olmasını önerdi.

Grip virüsünün her sene değişime uğradığı için aşının da mutlaka yeni tarihli olması gerektiğini belirten Taşova, konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"GRİP VE KORONA VİRÜS SADECE ‘PCR’ TESTİYLE AYIRT EDİLİYOR"

Grip ve Covid-19’u birbirinden ayırt etmenin ‘PCR’ testiyle mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Grip ve Covid-19’u birbirinden ayırmak, şikayetler açısından imkansızdır. Her ikisinde de öksürük, yaygın baş ve vücut ağrısı vardır. O nedenle bunların ayrımında bulgular olarak değil test olarak ayrılması gerekiyor. O da ‘PCR’ testiyle mümkün olabiliyor. Bunu ayırt etmeye çalışacağız. Öte yandan bizim Türkiye’de de çok yaygın kullandığımız Favipiravir etkin maddeli ilacı aynı zamanda gribe de etkin. Covid-19’dan önce Japonya’da, Uzak Doğu’da grip için kullanılan bir ilaç aslında. Dolayısıyla bu şekilde de tedavisini yapabileceğiz” diye konuştu.



Grip aşısının riskli gruplara mutlaka yapılması gerektiğini belirten Yeşim Taşova, “Grip ve korona virüs üst üste binerse ağır seyredebilme ihtimali var. Buradaki önemli olan olay ikisi bir araya gelince ve geç tedavi olunursa daha ağır bir tabloyla gitme potansiyelinin olması. O nedenle grip aşısını riskli gruplara mutlaka yapılmasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Grip virüsünün her sene farklılık gösterdiği için aşının da hep yenilendiğini söyleyen Taşova, “Grip aşısı her yıl yeniden yapılır. Geçen yılın grip aşısı sizi korumaz. Grip virüsü her yıl yapısını çok kolay değiştirir. Bu değişiklik küçük küçük olur ama 5-10 yıla bir bu daha büyük bir değişiklik olur. Bu daha büyük değişiklik olduğu zaman bir önceki döneme ait aşıda yaptığınız antikorlar sizi korumaz. Ne kadar büyük değişiklik olursa aşı bile sizi korumayacaktır. O nedenle her yıl bu aşı değiştiriliyor. Biz her yıl aşı geldiğinde, ‘Bu yılın aşısı mı?’ diye sorarız. Bu yılın aşısı aslında geçen yıl grip olan insanlardan toplanan virüslerden elde edilen aşıdır. Yani o virüsün özelliklerine uygun olarak üretilen bir aşıdır. Ama bu sene tamamen farklı bir yapıda olabilir. Bu sene çok büyük bir değişiklik olursa şimdilik onun sinyali yok ama bu sene olacağımız aşı da fayda sağlamayabilir. Zamanında kuş gribi gibi büyük salgınlarda bu durum yaşanmıştı. O nedenle aşı olurken öyle internetten falan satışı yok ama olursa da almayın. Eczanede, sağlık ocaklarında, sağlık kuruluşlarında bu yılın aşısı olmak kaydıyla aşıyı olmanızı öneririm” ifadelerini kullandı.