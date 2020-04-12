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Bill Gates: Çok az ülke ‘corona’yla mücadelede ‘geçer not’ alabilecek

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Bill Gates: Çok az ülke ‘corona’yla mücadelede ‘geçer not’ alabilecek
Bill Gates: Çok az ülke ‘corona’yla mücadelede ‘geçer not’ alabilecek

Microsoft’un kurucularından Bill Gates, Covid-19 salgınına dünyanın hazırlıksız yakalandığını belirterek, “Çok az ülke salgınla mücadelede ‘geçer not’ alabilecek” dedi.

BBC’ye konuşan Gates, dünyanın potansiyel bir pandemi tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve buna dair gerekli hazırlıkların yapılması gerektiği konusunda yıllardır uyarılarda bulunduklarını hatırlatarak şöyle dedi: “Daha önceden hiçbir hazırlık yapmadığımız için hem sağlık hem ekonomi alanında kendimizi ‘bilinmeyen sularda’ bulduk.”

 

‘Keşke daha fazla yatırım yapsaydık’ diyeceğiz

Gates, salgın sonrasında geriye bakıp “Keşke daha fazla yatırım yapsaydık. Böylelikle, tanı süreçlerini, ilaç tedavisini ve aşı çalışmalarını hızlandırabilirdik” diyeceğimizi belirtti.

Virüsün ortaya çıktığı ilk dönemdeki hazırlıksızlıklara da değinen Gates, sözlerine şöyle devam etti: “Hangi testler hazırlandı? Hastaneler yoğun bakım ünitesi ve solunum cihazı kapasitelerini gerektiği şekilde artırdılar mı? Bu tür soruları ‘iş işten geçtikten sonra’ sormak için vakit olacak tabii. Çok az ülke salgınla mücadelesinde ‘geçer not’ alabilecek.”

Fon sağlamıştı

Gates, geçtiğimiz hafta katıldığı başka bir programda da Covid-19 aşısının seneye sonbahardan önce üretilmesinin zor olduğunu belirterek, salgından gelişmekte olan ülkelerin çok daha fazla etkileneceğini belirtmişti.

Gates, ‘corona’ aşısı bulmak için kurulacak yedi fabrikaya fon sağlayacağını da açıklamış, eşi Melinda’yla birlikte daha önce de salgınla mücadele için 100 milyon dolar bağışlamıştı.

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