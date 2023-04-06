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Bill Gates ve Elon Musk yine karşı karşıya… “Yapay zekâyı durdurmak sorunları çözmez”

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Elon Musk ve Bill Gates, yapay zekâ konusunda yine karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk ve pek çok teknoloji lideri, yapay zekânın gelişimine altı aylık bir ara verilmesi gerektiğini belirtmişti.
Bill Gates ve Elon Musk yine karşı karşıya… “Yapay zekâyı durdurmak sorunları çözmez”

Son günlerde yapay zekâ alanındaki gelişmeler konusunda teknoloji liderlerinin endişeli uyarıları dikkat çekiyor. Hatta Elon Musk, bir grup yapay zekâ uzmanı ve teknoloji sektörü yöneticileri ile birlikte imzaladıkları açık mektupta, gelişmiş yapay zekânın (AI) topluma ve insanlığa olan risklerine vurgu yaparak, OpenAI'ın yeni piyasaya sürdüğü yapay zekâ sohbet botu GPT-4'ten daha güçlü bir sistem geliştirmeye altı ay ara verilmesi için çağrı yapmıştı.

Ancak bu öneriye Bill Gates karşı çıkıyor. Gates, yapay zekâ sistemlerinin gelişimini duraklatmanın sorunları çözmeyeceğini söyledi

Microsoft’un kurucu ortağı Reuters’a verdiği bir röportajda, “Belirli bir gruptan duraklamalarını istemenin zorlukları çözeceğini düşünmüyorum” dedi.

İNSANLIK İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR

Gates’in bu yorumu, Elon Musk ve yapay zekâ uzmanları da dahil olmak üzere 1.125 kişinin, yapay zekânın gelişimine altı aylık bir ara verilmesi çağrısında bulunan açık mektubu imzalamasından bir hafta sonra geldi. Kâr amacı gütmeyen Future of Life Institute tarafından yayınlanan mektup şimdiye kadar yaklaşık 9.400 imza topladı. Mektupta, yapay zekâ sistemlerinin toplum ve insanlık için derin riskler oluşturabileceği belirtiliyor.

Ancak Gates, sistemin gelişiminin durdurulmasının kolay olmayacağını düşündüğünü söyledi. Gates, Reuters’a verdiği demeçte, “Gerçekten anlamıyorum ve dünyadaki her ülke durmayı kabul eder mi ve neden durmalı” dedi.

Musk’a karşı gelen tek isim Gates de değil. Geçen hafta, milyarder yatırımcı Bill Ackman, yapay zekâ gelişimini altı aylığına durdurmanın, kötü aktörlerin mevcut teknolojiye yetişmesi için altı ay daha izin vereceği konusunda uyardı. Ackman 31 Mart’ta Twitter’da, “Düşmanlarımız kendi OpenAI’lerini geliştirmek için çok çalışıyor. Başka seçeneğimiz olduğunu sanmıyorum” dedi.

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