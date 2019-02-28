Binali Yıldırım’dan evlilik formülü: İtaat et rahat et

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde kadın seçmenlerle bir araya gelen Yıldırım, kadına şiddeti durdurmak için en kapsamlı yasal düzenlemeleri kendilerinin yaptığını öne sürdü.

Yıldırım, ayrıca devlet kurumlarının hem erkekleri hem de kadınları bilinçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Evlilikle ilgili de konuşan Yıldırım, şunları söyledi: “”Evliliğin sırrı ‘itaat et rahat et’. ‘Pekiyi’ demesini mutlaka başarmamız lazım” Eskiden bizim zamanımızda evliler arasına girilmezdi. Aileler taraf olduğu zaman evliliğe katkı değil, olumsuz sonuç doğuruyor. Onun için evlileri tek başına bırakacaksın, kendi aralarında meselelerini halledecekler.”

‘Pozitif ayrımcılıktan yana değilim’

Yıldırım, pozitif ayrımcılıktan yana fikrinin açık olduğunu söyleyerek kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığa karşı olduğunu belirtti.

Asıl olanın kadınlara imkan ve fırsat tanımak olduğunu ifade eden Yıldırım, “Lütuf şeklinde verilen şeylerin arkası gelmez ve fazla bir anlamı da olmaz” dedi.