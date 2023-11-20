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Binlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu'nun rehinelerin serbest bırakılmasına öncelik vermesi için Kudüs'e yürüdü

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Binlerce İsrailli, Gazze'de tutulan rehinelerin ailelerinin başlattığı yürüyüşe katılarak hükümeti rehinelerin serbest bırakılmasına öncelik vermeye çağırdı.
Binlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu'nun rehinelerin serbest bırakılmasına öncelik vermesi için Kudüs'e yürüdü

Protestocular Tel Aviv'den Kudüs'e kadar yürüdükten sonra Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun önünde bir gösteri düzenledi.

Netanyahu, Hamas'ın alıkoyduğu rehinelerin serbest bırakılması için daha fazlasını yapmamakla eleştiriliyor.

Hamas'ın 7 Ekim'deki ölümcül saldırıları sırasında rehin aldığı 240 kişiden şimdiye kadar sadece dördü serbest bırakıldı, bir asker ise İsrail'in düzenlediği bir operasyonla kurtarıldı.

İsrail ordusu bu hafta Gazze Şeridi'nde 65 yaşındaki Yehudit Weiss ve 19 yaşındaki asker Noa Marciano adlı iki rehinenin cesetlerini bulduğunu açıkladı.

Rehinelerin serbest bırakılması talebiyle Salı günü Tel Aviv'de başlayan yürüyüş Cumartesi günü Kudüs'e ulaştı. Protestocular yürüyüşlerinin sonuna doğru kısa bir süre durarak yüzlerce sarı balonu bıraktılar.

Cumartesi gecesi düzenlediği basın toplantısında Netanyahu "şu ana kadar bir rehine serbest bırakma anlaşması yapılmadığını" söyledi ve "söyleyecek bir şeyimiz olduğunda sizi bilgilendireceğiz" dedi.

Netanyahu, savaşın ilk hedefinin Hamas'ı yok etmek, ikincisinin rehineleri geri almak ve üçüncüsünün de Gazze'den gelen tehdidi ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Yerel basına göre Cumartesi günü Tel Aviv'in kuzeyindeki Caesarea'da yaklaşık 400 kişi protesto gösterisi düzenleyerek Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

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