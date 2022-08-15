Bir Stranger Things geleneği, son sezonda bozulacak

The Independent'ın haberine göre Stranger Things'in yaratıcıları, 5. sezonda dizinin uzun süredir devam eden anlatı geleneklerinden birinden kopacaklarını açıkladı.

Netflix'in popüler bilimkurgu dizisi, her yeni sezonun başında kadrosuna yeni karakterler eklemeyi alışkanlık haline getirmişti.

Ana kadroya sonraya katılan popüler karakterler arasında Maya Hawke'ın Robin Buckley'si, Noah Schnapp'ın Will Byers'ı ve Joe Keery'nin Steve Harrington'ı vardı.

4. sezonda da Joseph Quinn, Eddie Munson rolüyle kadroya dahil oldu.

Bununla birlikte, Stranger Things'in yaratıcıları Ross ve Matt Duffer, sıradaki 5. ve son sezonun odak noktasını yeni karakterlere kaydırmayacağını açıkladı.

IndieWire'a konuşan Ross Duffer, "Ne zaman yeni bir karakter tanıtsak, anlatının ayrılmaz bir parçası olacaklarından emin olmak istiyoruz. Ama ne zaman bunu yapsak geriliyoruz çünkü, 'Burada harika bir karakter ve aktör kadromuz var ve yeni bir karakterle geçirdiğimiz her an, diğer aktörlerden birine ayıracağımız zamandan çalıyoruz' diye düşünüyorsunuz. Bu yüzden kimi ekleyeceğimiz konusunda çok ama çok dikkatliyiz" dedi.

Matt, "Değişiklik yapmayı gerçekten seviyorum, bu yüzden olay örgüsünü yeniden kurarak veya yeni bir canavar ekleyerek değiştiriyoruz. 5. sezonda [yeni karakterler eklememek için] elimizden geldikçe direniyoruz. Bunu yapmamaya çalışıyoruz, böylece orijinal karakterlere odaklanabiliriz, sanırım" diye ekledi.

Başka bir olayda Stranger Things'in bazı yıldızları, son bölümlere gelen şikayetler üzerine önümüzdeki 5. sezon için bir istekte bulunmuştu.

Şikayete, dizinin yaratıcıları Matt ve Ross Duffer'dan cevap da gelmişti.