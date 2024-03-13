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Birgül Feyzioğlu, DAÜ Rektörünü ziyaret etti...

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Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği sefiresi Birgül Feyzioğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti.
Birgül Feyzioğlu, DAÜ Rektörünü ziyaret etti...

12 Mart 2024 Salı günü, saat 11:00’de gerçekleştirilen söz konusu ziyarette DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe de hazır bulundu.

Ziyaret sırasında Birgül Feyzioğlu’nu DAÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Kılıç, DAÜ hakkında detaylı bilgiler verdi. Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Bülent Kızılduman tarafından ülkenin kültür mirası ve kültür varlıkları hakkında bilgiler verilip, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi desteği ile yapılan Kaleburnu Kral Tepesi kazı ve yüzey araştırmaları projelerine yönelik açıklamalarda bulunuldu. Özellikle bu çalışmalarda adamızın tarih öncesi dönemlerinden Osmanlı dönemi sonuna kadar elde edilen verilerin değerlendirilmesi yapıldı. Buna ek olarak, DAÜ’nün çatısı altında gerçekleştirilen koruma ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgilerin verildiği ziyaret sırasında müzede eğitim ve müzecilik çalışmaları ile ilgili yapılabilecek olası iş birlikleri üzerinde duruldu. 

Öte yandan, Birgül Feyzioğlu, DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun’un da katıldığı DAÜ Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Laboratuvarı’nı ziyaret ederek, araştırma görevlileri Elif Doğru ile Kemal Keledi’den taşınabilir kültür varlıklarının restorasyon ve konservasyon süreçleri hakkında bilgi aldı. Söz konusu görüşmelere DAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Dinçyürek de katıldı. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç tarafından Birgül Feyzioğlu’na DAÜ’ye ve Kıbrıs’a özgü hediye takdim edildi.

 

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