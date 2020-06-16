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Birleşik Krallık temmuzda AB’den kopmak istiyor

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Corona virüsü salgının gölgesindeki Birleşik Krallık Boris Johnson Hükümeti, AB’nin Başkenti Brüksel ile yürütülen Brexit konuşmalarının sonbahar ve kış aylarına kalmasını istemediğini belirtti.
Birleşik Krallık temmuzda AB’den kopmak istiyor

Corona virüsü salgının gölgesindeki Birleşik Krallık Boris Johnson Hükümeti, AB’nin Başkenti Brüksel ile yürütülen Brexit konuşmalarının sonbahar ve kış aylarına kalmasını istemediğini belirtti.

Johnson, AB’den kesin kopuşun temmuzda gerçekleşmemesi için bir neden göremediğini ifade etti.

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmak için başlattığı Brexit süreci temmuz ayında sonuçlanabilir.

Başbakan Johnson, Brüksel ile sürdürülen konuşmaların sonbahar ve kış aylarına sarkmasından endişe ederken AB’te temmuz ayında işlemleri bitirme çağrısında bulundu.

Johnson, Londra’daki siyahilere destek yürüyüşleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Siyahilerin başarılarının görmezden gelindiği belirten Johnson, bunun önüne geçmek için siyahilerin hikayelerini daha yüksek sesle anlatılması gerektiğini vurguladı.

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