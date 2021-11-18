Bitcoin (BTC) ve Altcoinler Düşüyor! BTC Neden Düşüyor?

Kripto para piyasaları Bitcoin öncülüğünde kayıplar yaşamaya devam ediyor. BTC fiyatı akşam saatlerinde 57.200 dolara kadar gevşedi. Ethereum (ETH) 4.000 sınırında ve kayıpların daha da derinleşmesinden endişe ediliyor.

Yakın zamanda Bitcoin yeni ATH yaparak 70.000 dolar direncini test etmeye yeltendi. Ancak Evergrande iflasıyla eş zamanlı gelen test maalesef başarısız oldu. Fiyatın 68.000 dolar bölgesinde yaptığı beşinci testle birlikte yeni bir düzeltme için beklenti oluşmaya başladı. Evet, bu beklentiler boş değildi ve bugünlerde fiyat düzeltmesini net olarak yaşıyoruz.

Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin 57.400 dolarda tutunmaya çalışıyor. Özellikle 58.500 desteğinin kaybedilmesi yeniden 55.000 ile 53.000 dolar arasında bir destek testi yaşar mıyız sorularını akıllara getirdi. Hacimli satışlar ve RSI’ın mevcut durumu bu ihtimali güçlendiriyor. Güçlü destek olan 58.870 ile 58.180 dolar aralığı şimdilik kaybedildi. Eğer satışlar gelmeye devam ederse 56.000 ve 53.000 bölgelerine kadar iğne atılması mümkün görünüyor.

Altcoinler Neden Düşüyor?

BTC öncülüğünde düşüşe geçen altcoinler kazanımlarının önemli bir kısmını kaybetti. En büyük altcoin olan Ethereum (ETH) kritik destek bölgesi olan 4.000 dolara kadar gevşedi. Bitcoin fiyatının yaşadığı bu şok BNB fiyatını 538 dolara kadar çekti. Özellikle ETH tarafında 4.000 desteğinin altında kapanışlar görürsek kısa vadede 3.700 doları hedefleyebiliriz.

En büyük 10 altcoinin tamamı %5 ile %10 arasında zarar gösteriyor. Bu kayıpların daha da derinleşmesi ihtimaline karşın güncel stop bölgelerinizi kontrol etmeniz yararlı olacaktır. Bitcoin’in daha da düşmesi halinde çift haneli zararlar görebiliriz. BTC fiyatının aşağı yönlü hareketi dominance yüzdesini de artırıyor. Kripto para piyasaları ATH noktasından 600.000 milyon dolar geriye düştü.

Saatlik kapanış geldiği sırada Bitcoin fiyatı 56.800 dolara iğne attı ve ETH fiyatı 3.970 dolara kadar gevşedi. Saatlik kapanışlarda bugün ekstra temkinli olmalısınız.