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Bitcoin Neden Düşüyor?

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Kripto para piyasasının ana oyuncusu Bitcoin (BTC) kasım ayı başından bu yana ilk defa 60 bin doların altını gördü.
Bitcoin Neden Düşüyor?

Bu sene güçlü bir boğa dönemi yaşayan Bitcoin, 14 Nisan’da 64 bin 813 dolarla rekor kırmasının ardından başlayan düşüş dalgasıyla 28 bin dolarlı seviyelere kadar çekilmişti. ProShares’in Bitcoin vadelilerine endeksli borsa yatırım fonunun (ETF) geçen ay New York Borsası’nda işlem görmeye başlamasının ardından ise Bitcoin 10 Kasım’da 69 bin dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

 

 

Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande’nin ekimde vadesi geldiği halde ödeyemediği dış borç tahvilleri nedeniyle resmi olarak temerrüde düştüğü haberi sonrası rekordan sert çekilen BTC, habere düzeltme gelmesine rağmen yukarı yönlü ivmesini sürdüremedi.

ABD’den gelen haber akışı etkili

Bitcoin’i 60 bin dolar altına çeken son düşüş dalgasında ise ABD Başkanı Joe Biden’ın yeni imzaladığı altyapı paketi sonrasında regülasyon ve vergilerle ilgili artan endişelerin etkili olduğu belirtiliyor. Yasa, ABD’de aracı kurumun broker tanımını genişleterek tüm brokerların vergi yasası çerçevesinde işlemlerini raporlamasını öngörüyor.

Bitcoin günün ilk yarısında 58 bin 638 dolara kadar indikten sonra 60 bin dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum ise yine 10 Kasım’daki 4 bin 868 dolarlık rekorunun ardından 4 bin 106 dolara kadar çekildi.

Uzun vadeli yatırımcı satış yaptı

Uzun süredir ellerinde Bitcoin tutan yatırımcılar da mayıs ayından bu yana ilk kez net pozisyonlarını azaltmaya başladı. Glassnode ve Findstrat Digital Asset Research tarafından hazırlanan rapora göre uzun süreli Bitcoin yatırımcıları geçen hafta 77 bin 778 Bitcoin satışı yaptı. 61 bin doların üzerinde yapılan satışlardan elde edilen gelir 4,7 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

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