Bitcoin yüzde 5'in üzerinde değer kaybıyla düşüşte...

En yaygın kullanılan kripto para birimi Bitcoin, saat 14.20 itibariyle 54 bin 570 dolardan işlem görürken, aynı dakikalarda Ethereum da yüzde 7'den fazla değer kaybıyla 4 bin 70 dolardan seyrediyor.

Düşüş alt coinlerde de etkili olurken; ripple 0.94 kuruştan, litecoin 194 dolardan, ADA 1.53 dolardan seyrediyor. SOL 187 dolardan, AVAX ise 105 dolardan fiyatlanıyor.

Kripto paralardaki düşüşte ise Güney Afrika'da tespit edilen ve B.1.1.529 adı verilen yeni varyant endişesinin etkili olduğu düşünülüyor.