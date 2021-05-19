Bitcoin’in önüne bir engel daha çıkt

En yüksek işlem hacimli kripto para birimi olan Bitcoin’in değeri şubattan bu yana ilk kez 40 bin doların altına indi.

En yüksek işlem hacimli kripto para birimi olan Bitcoin’in değeri şubattan bu yana ilk kez 40 bin doların altına inerken, Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın bir öyle bir böyle açıklamalarının da etkisiyle dalgalanan para biriminde, Çin etkisiyle tek seferde yüzde 10 değer kaybı yaşandı. Ether, Dogecoin ve geçen haftanın ‘gözdesi’ Internet Computer da değer kaybetti.

Gerileme, Çin Merkez Bankası’nın sosyal medya platformu WeChat’teki hesabından, dijital paraların gerçek para birimleri olmadığı bu sebeple piyasada kullanılmaması ya da kullanımının engellenmesi yönündeki mesajıyla başladı. Mesajda finansal kurumların ve ödeme kuruluşlarının dijital paralara izin vermemesi gerektiği kaydedildi.

Bunun bir düzenleme değil sadece bir mesaj ve uyarı olduğu düşünülürse Çin’de kripto paralar için henüz her şey bitmiş değil. WeChat’teki mesajın idari karşılığı bulunmuyor.

Bir zamanlar yüzde 90’la kripto para ticaretinde aslan payını alan Çin, 2017’den bu yana dijital paralarla ticareti sınırlamaya başladı ve şimdilerde kripto para madenciliğinde de biraz geriye düştü.

Kendi para birimi yuanın dijital versiyonunu çıkarmaya hazırlanan Çin yönetimi, bankalarca düzenlenemeyen ve giderek teknoloji firmalarının idaresine geçen kripto para ödemelerinde kontrolü eline geçirmek istiyor.

Uzmanlar Çin’deki sermaye kontrolünün kripto para birimleriyle sekteye uğradığı, bu sebeple ülkedeki gelişmelerin sürpriz olmadığı görüşünde.

Musk ve Çin etkisiyle 200 günlük ortalamasına kadar gerileyen Bitcoin’de bu bant kırılırsa 30 bin dolara kadar hareketin devam edebileceği belirtiliyor.