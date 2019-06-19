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Bloomberg: Trump yönetimi Türkiye'ye S-400 konusunda yaptırımları değerlendiriyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemeleri alımına ilişkin yaptırım paketi üzerinde çalıştığı belirtildi.
Bloomberg: Trump yönetimi Türkiye'ye S-400 konusunda yaptırımları değerlendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemeleri alımı konusunda yaptırım paketi üzerine çalıştığı belirtildi.

Bloomberg News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Türkiye’yi Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri alımı konusunda "cezalandırmak" için 3 yaptırım paketi üzerinde çalışıyor.

SEÇENEK: ABD'NİN HASIMLARIYLA YAPTIRIMLAR YOLUYLA MÜCADELE ETME YASASI

Masadaki en güçlü seçeneğin, Türkiye’nin savunma sistemi sektöründeki bazı şirketleri, Rusya ile işbirliği yapan kurumları hedef alan CAATSA kapsamına almak olduğu belirtiliyor.

Yaptırımlar, bu şirketlerin ABD’nin finansal sistemine erişimini keserek ABD’den parça alımı ve ABD’ye satış gerçekleştirmelerini neredeyse imkansız kılıyor.  

ERDOĞAN: S-400'DEN TAVİZ VERMYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Rusya ile S-400 konusunu da görüştük. Zaten S-400 konusu bitmiş vaziyette. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Öyle zannediyorum ki Temmuz ayının ilk yarısında artık onlar da gelmeye başlayacaktır. S-400'den taviz vermeyeceğiz, burası kasaba devleti değil” demişti.

ÇAVUŞOĞLU: BİZ DE KARŞLIĞINI VERECEĞİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise geçen hafta S-400 konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa, bizim de atacağımız adımlar var. Amerika bu kararları aldı, biz de sessiz sedasız oturalım anlayışı yok artık. Bize yönelik olumsuz bir davranış olursa, biz de karşılığını vereceğiz" ifadesini kullanmıştı.

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