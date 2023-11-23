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BM: Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuk öldürüldü

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Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuğun öldürüldüğünü, bunun günde 115 çocuğa karşılık geldiğini belirterek, "Gazze çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri" açıklamasını yaptı.
BM: Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuk öldürüldü

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'deki duruma ilişkin oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'de çatışmaya insani ara verilmesinin yeterli olmadığını işaret ederek acilen katliama son verilmesi için insani ateşkes gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Russell, Gazze'nin güneyinde askeri hareketliliğin arttığına dikkati çekerek bunun zaten kötü olan insani durumu korkunç bir hale getireceğini belirterek "Güney'e yönelik saldırılar engellenmeli." dedi.

BMGK'nin kabul ettiği 2712 sayılı kararı memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Russell kararın savaşın çocuklar üzerindeki orantısız etkisine işaret ettiğine ve uygulanmasının önem taşıdığını söyledi.

"Gazze çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri"

 

Russell, mevcut krizdeki can kaybının çok yüksek olduğuna dikkati çekerek BM'nin 17 yıldır çocuklara yönelik ihlalleri kaydettiğini, bu süreçte öldürülen çocuk sayısının 1653 olduğunu bildirdi.

Savaşın acilen sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Russell, "Sadece 46 günde 5 bin 300 Filistinli çocuk öldürüldü. Bu günde 115 çocuğa tekabül ediyor. Gazze'de ölümlerin yüzde 40'ını çocuklar oluşturuyor. Böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşılmadı. Gazze çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri." ifadesini kullandı.

Gazze'de yaklaşık 1200 çocuğun ise enkaz altında olduğuna yönelik bilgi edindiklerini kaydeden Russell, "Çocuklar sadece bombalar, roketler ya da silahlar yüzünden ölmüyor. Aynı zamanda korkunç yaşam koşulları ölüme yol açıyor." diye konuştu.

Russell, Gazze Şeridi'nde 1 milyon, yani tüm çocukların gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Catherine Russell, 7 Ekim'den bu yana İsrail'de 35, Batı Şeria'da ise 56 çocuğun öldürüldüğünü, burada 450 bin çocuğun insani yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.

Gazze ziyaretinde birçok aile ve çocukla bir araya geldiğini aktaran Russell, "Gördüklerim ve duyduklarım aklımdan çıkmıyor." dedi.

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