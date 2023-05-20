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BM Genel Sekreteri Guterres, nükleer silahsızlanmanın mümkün olduğunu söyledi

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, G7 Zirvesi'nin "nükleer silahsız bir dünya" temasını gerçekleştirmenin, "mümkün" olduğunu belirtti.
BM Genel Sekreteri Guterres, nükleer silahsızlanmanın mümkün olduğunu söyledi

BM Genel Sekreteri Guterres, G7 Liderler Zirvesi için bulunduğu Japonya’nın Hiroşima kentinde Kyodo News ajansına değerlendirmelerde bulundu.

6 Ağustos 1945’te dünyanın ilk atom bombasına maruz kalan şehirde bulunmanın “duygusal” olduğunu söyleyen Guterres, G7 ülkeleri ile Çin arasında iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma konusunda “aktif diyalog ve işbirliği” çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, “Dünyanın ikiye bölünmesinin önüne geçilmesinin, ciddi müzakereler için köprüler kurulmasının çok önemli olduğuna inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Atom bombasından sağ kurtulanların cesaretini öven Guterres, Hiroşima’ya yaptığı önceki ziyaretlerin “onların dayanıklılığı, cesaretleri ve sözlerinin” kendisini derinden etkilediğini dile getirdi.

Guterres, “Bunlar, dünyadaki herkes tarafından nükleer silahsızlanmayı bir öncelik olarak kabul etmenin temel nedeni olarak görülmelidir.” değerlendirmesini yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres, G7 Zirvesi’nin “nükleer silahsız bir dünya” temasını gerçekleştirmenin, mümkün olduğunu vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin zirveye davet edilmesinin “doğal bir gelişme” olduğunu kaydeden Guterres, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda “barışın yakın ufukta olmadığını” hissettiğini söyledi.

Guterres, Türkiye ile BM’nin çabalarıyla Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına ilişkin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın 2 ay daha uzatılmasına ilişkin ise “Bu, savaşın etkisini en aza indirmek için elimizden gelen her şeyi yapma meselesi.” değerlendirmesinde bulundu.

Genel Sekreter Guterres, dünyadaki nükleer tehditlerle ilgili olarak, Kuzey Kore’nin geçen yıl rekor seviyeye ulaşan füze testlerinin “kabul edilemez” ve ülkenin nükleer silah bulundurmasının “tahammül edilemez” olduğunu belirtti.

“GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER BAŞARISIZ OLDUĞUNDA DÜNYA BAŞARISIZ OLUR”

Öte yandan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Guterres, “Gelişmekte olan ülkeler başarısız olduğunda, dünya başarısız olur.” ifadesini kullandı.

G7 ülkelerini, gelişmekte olan ülkelere mali adalet sağlamaya teşvik etmek için Hiroşima’da olduğunu kaydeden Guterres, “Böylece insanlarına, eğitim, sağlık, insana yakışır işler, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi yatırımlar yapabilirler.” ifadelerine yer verdi.

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