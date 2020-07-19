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BM Genel Sekreteri: Tarihi ölçekte bir açlık ortaya çıkabilir

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, dünyanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük durgunlukla karşı karşıya olduğunu ve tarihi ölçekte bir açlığın ortaya çıkabileceğini söyledi.
BM Genel Sekreteri: Tarihi ölçekte bir açlık ortaya çıkabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin "Dünya kargaşa içinde. Ekonomi serbest düşüş içinde. Salgın kırılganlığımızı gösterdi" açıklamasında bulundu.

Karantinanın, insanların yıllardır görmezden geldiği sorunları ortaya çıkardığını kaydeden Guterres, bunların sağlık sistemlerindeki zayıf yerler, sosyal korumadaki açıklar, yapısal eşitsizlik, çevre durumunun bozulması ve iklim krizi olduğunu belirtti.

"TARİHİ ÖLÇEKTE BİR AÇLIK ORTAYA ÇIKABİLİR"

Dünyanın, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük durgunlukla karşı karşıya olduğunu ve yüz milyonlarca insanın daha aşırı yoksulluk sınırının altına düşebileceğini dile getiren Gutteres, "Gözümüzün önünde tarihi ölçekte bir açlık ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Covid-19'un, insanların birçok temel konuda yanıldığını ortaya koyduğunu söyleyen BM Genel Sekreteri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koronavirüs, serbest piyasaların evrensel sağlık hizmeti sağlayabileceği, ırkçılığın olmadığı bir dünyada yaşadığımız, hepimizin aynı gemide olduğumuz yönünde yaygın yanılgı ve yalanlara ışık tuttu. Gerçekte ise aynı denizde kendimizi bulsak da birilerinin süper yatlarla yüzerken diğerlerin yüzen enkaz parçalara tutunmaya çalıştığı ortada."

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