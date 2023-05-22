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BM Genel Sekreteri’nden “BMGK’de reform” mesajı

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Bretton Woods olarak da bilinen BM finansal sisteminde reform gerekli olduğunu söyledi.
BM Genel Sekreteri’nden “BMGK’de reform” mesajı

BM Genel Sekreteri Guterres, Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenledi.

BMGK’nin ve finansal düzeninin 1945’teki güç ilişkilerini yansıttığını belirten Guterres, burada güncellemeye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Guterres, şöyle konuştu:

“1945’ten bu yana çok şey değişti. Küresel finansal mimari, çağ dışı, işlevsiz ve adaletsiz bir hale gelmiştir. Kovid-19 salgınının ve Rusya’nın Ukrayna işgalinin ekonomik şoku karşısında, küresel güvenlik ağı işlevini yerine getirememiştir. Şimdi hem BMGK hem de Bretton Woods kuruluşlarında reform zamanıdır. Bu, bugünün dünyasının gerçeklikleri çerçevesinde güçlerin yeniden dağıtılması meselesidir.” 

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