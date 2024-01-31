BM uyardı: UNRWA’ya mali destek biterse Filistinlilere insani yardım sistemi çöker

Birleşmiş Milletler’in (BM) üst düzey yöneticileri, BM’nin Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’na (UNRWA) yapılan mali yardımların askıya alınması halinde bölgeye insani yardımların tamamen çökeceği uyarısında bulundu.

Bu arada yaptığı mali yardımı askıya almasına rağmen ABD, bölgede hiçbir insani yardım kuruluşunun UNRWA kadar etkili olamayacağını kabul etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Gazze'de UNRWA'nın sağladığı ölçekte yiyecek, su ve ilaç sağlayabilecek başka insani yardım kuruluşu yok." dedi

İsrail’in 7 Ekim’deki Hamas saldırılarına bazı UNRWA çalışanların karıştığı suçlamasının ardından 12’ye yakın ülke bu kuruluşa yönelik yardımı askıya alırken, BM söz konusu iddialara ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.

BM’den gelen uyarılar artıyor

Konuyla ilgili soruşturma sürerken, BM’nin kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamaktan sorumlu Daimi Komite tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırılara birçok UNRWA personelinin dahil olduğu yönündeki iddiaların “dehşet verici" olduğu bildirildi.

Açıklamada bununla birlikte, "BM Genel Sekreter Antonio Guterres’in belirttiği gibi, terör eylemlerine karışan herhangi bir BM çalışanı sorumlu tutulacaktır. Ancak, bütün bir örgütün çaresiz durumdaki insanlara hizmet etme görevini yerine getirmesini engellememeliyiz. UNRWA'ya yönelik mali desteğin kesilmesi tehlikelidir ve bu durum Gazze'deki insani yardım sistemin çökmesiyle sonuçlanabilir. Yine bu durum, işgal altındaki Filistin topraklarında ve bölge genelinde geniş kapsamlı insani sonuçlar doğuracaktır. Dünya Gazze halkını terk edemez." denildi.

“UNRWA’nın yerini kimse dolduramaz”

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, UNRWA yerini başka bir örgütün dolduramayacağını söyledi.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen kapalı Gazze oturumunun ardından basına açıklama yapan Kaag, UNRWA çalışanlarına yönelik iddialara ilişkin olarak, "UNRWA'nın yerini başka bir örgüt dolduramaz ya da hiçbir örgüt UNRWA'nın yerine geçemez. Çok büyük kapasitesi, kabiliyeti ve yapısıyla Gazze toplumu hakkında bilgi birikimi var." değerlendirmesinde bulundu.

Bir UNRWA sözcüsü ise basına yaptığı açıklamada mali yardımların yeniden başlatılmaması halinde ajansın şubat ayı sonundan sonra faaliyetlerine devam edemeyeceği uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres ise salı günü bu ajansı mali destek veren 30 ülkenin temsilcisiyle yaptığı görüşmede, yardımı askıya alan ülkelere kararlarını gözden geçirme çağrısı yaptı.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1949'dan bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

NRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu