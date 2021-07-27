  • BIST 1.347,430
  • Altın 495,77
  • Dolar 8,5700
  • Euro 10,0750
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKACoronavirus: İsrail Kıbrıs'a seyahati yasaklıyor

BM'den Covid-19 açıklaması: Tartışmasız en tehlikeli dönemlerden biri

» »
Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Ramesh Rajasingham, BM Güvenlik Konseyi’ne verdiği brifingde, Delta varyantının en az 124 ülkeye yayıldığını ve Covid-19 aşılarının ulaştırılamadığı çatışma bölgelerinde salgının geçen seneden daha tehlikeli bir hal aldı
BM'den Covid-19 açıklaması: Tartışmasız en tehlikeli dönemlerden biri

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili ve Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Ramesh Rajasingham, BM Güvenlik Konseyi’ne verdiği brifingde, Delta varyantının en az 124 ülkeye yayıldığını ve Covid-19 aşılarının ulaştırılamadığı çatışma bölgelerinde salgının geçen seneden daha tehlikeli bir hal aldığını belirtti.

"TARTIŞMASIZ EN TEHLİKELİ DÖNEMLERDEN BİRİ"

Salgının "bitmekten çok uzak olduğunu" ve yoksul insanlar için "tartışmasız en tehlikeli dönemlerden birinin" yaşandığını söyleyen Rajasingham, çatışmaların yaşandığı az gelişmiş ülkelerin geçen yıla kıyasla bu yıl Covid-19 salgınından daha çok etkilendiğini vurguladı.

"BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI"

Rajasingham, az gelişmiş ülkelerin neredeyse 4’te 3’ünde bu yıl içinde kaydedilen Covid-19 vaka ve ölümlerinin şimdiden 2020 yılı boyunca kaydedilen toplam ölümleri geçtiğini, söz konusu rakamların "buzdağının görünen kısmı olduğunu" ifade etti.

80 MİLYON DOZ AŞI TESLİM EDİLDİ

Aşılara erişimdeki eşitsizliğe dikkati çeken Rajasingham, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu. Rajasingham, BM verilerinin insani yardıma ihtiyaç duyan ülkelere 80 milyon doz aşı teslim edildiğini gösterdiğini aktararak, aşıların son kullanma tarihleri geçmeden çatışma bölgelerine güvenli şeklide ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Az gelişmiş ülkelerin BM tarafından teslim edilen dozların yarısından daha azını uygulayabildiğine işaret eden Rajasingham, etkin dağıtım sistemleri olmadan söz konusu ülkelere aşı göndermenin yeterince faydalı olmayacağını kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vaka rekoru! 160 pozitif vaka! Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı ise 259   26 Temmuz 2021 Pazartesi 22:15
  • Kanser Ağrılarında Doğru Yönlendirme Önemli !26 Temmuz 2021 Pazartesi 19:00
  • Uğur Şahin: Delta'ya karşı bağışıklık düştü ama üçüncü doza ihtiyaç olmayabilir26 Temmuz 2021 Pazartesi 16:01
  • Corona virüsünü bir haftada yenen ilaç için geri sayım başladı26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:02
  • Araştırma: Covid-19, zeka düzeyinde kayba neden oluyor26 Temmuz 2021 Pazartesi 12:46
  • Kara mantar hastalığı nedir, belirtileri neler? Kara mantar bulaşıcı mı?26 Temmuz 2021 Pazartesi 12:25
  • Biontech 2. doz ne zaman olmalı? Uzmanlardan Biontech aşısı ikinci doz uyarısı…26 Temmuz 2021 Pazartesi 12:21
  • Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna Aşısına 12-17 Yaş Grubu İçin Onay25 Temmuz 2021 Pazar 20:00
  • Virolog Semih Tareen Aşılar ve Covıd Varyantları Hakkındaki Soruları Yanıtladı25 Temmuz 2021 Pazar 17:00
  • Aşı karşıtı 34 yaşındaki ABD'li koronavirüsten öldü25 Temmuz 2021 Pazar 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti