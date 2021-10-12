  • BIST 1.411,910
  • Altın 511,84
  • Dolar 8,9400
  • Euro 10,3450
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

BM'den Taliban'a "verdiğin sözleri tut" uyarısı

» »
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün G20 ülkelerinin düzenleyeceği Afganistan Konferansı öncesinde ülkedeki kadın haklarının durumu ve ekonomik çöküş konusunda uyardı.
BM'den Taliban'a "verdiğin sözleri tut" uyarısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün G20 ülkelerinin düzenleyeceği Afganistan Konferansı öncesinde ülkedeki kadın haklarının durumu ve ekonomik çöküş konusunda uyardı.

Taliban'ı kadınların toplumsal ve ekonomik yaşama katılımı ve kız çocuklarının eğitimi önündeki engelleri kaldırmaya ve verdiği sözleri tutmaya çağıran Guterres, "Afgan ekonomisinin yüzde 80'inin kayıt dışı olduğuna ve kadınların ekonomide önemli rol oynadığına işaret ederek "Kadınlar olmadan Afgan ekonomisi ve toplumunun toparlanmasının yolu yok" dedi.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta iktidarı yeniden ele geçirmesi sonrasında kadın, çocuk ve azınlık haklarına dair verdiği sözleri hatırlatan Guterres, "Afgan kadın ve kız çocuklarına verilen sözlerin tutulmadığını görmek beni son derece endişelendiriyor" dedi. Afganistan'da insani krizin giderek derinleşmekte olduğunu ve ülke nüfusunun yarısını etkilediğini belirten Guterres, "Taliban'ın hatalı eylemleri nedeniyle tüm Afgan halkının cezalandırılamayacağını" söyledi.

Acil nakit akışı çağrısı

BM Genel Sekreteri, uluslararası toplumu da Afgan ekonomisine acilen nakit enjekte etmeye çağırdı. Taliban'ın iktidarı yeniden ele geçirmesi sonrasında Afgan devletinin ABD ve diğer ülkelerdeki varlıkları dondurulmuş ve ülkede likidite krizi baş göstermişti. Afganistan'da kamu harcamalarının yüzde 75'i uluslararası yardımlara bağımlı durumda.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Guterres varlıkların dondurulduğu ve kalkınma yardımlarının sekteye uğradığı Afganistan'da ekonomik çöküşe izin verilemeyeceğini belirterek ülkede bankaların kapandığını, sağlık gibi yaşamsal hizmetlerin pek çok bölgede askıya alındığını kaydetti.

Guterres, yaptırımların kaldırılması, varlıkların serbest bırakılması ya da uluslararası yardımlara yeniden yeşil ışık yakılmasının Taliban'ın tanınması anlamına gelmeyeceğine de işaret ederek "Afgan ekonomisine uluslararası hukuk ihlal edilmeden ya da ilkelerden taviz verilmeden de nakit aktarılabilir. Bu BM kuruluşları ve BM Kalkınma Programına bağlı bir emanet fonu aracılığıyla ya da ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca yapılabilir. Bu emanet fonunu Dünya Bankası da oluşturabilir" diye konuştu.

Taliban: 20 yılda yapamadığınızı 2 ayda yapmamızı beklemeyin

Afganistan'da Taliban iktidarının dışişleri bakanı konumundaki Emir Han Muttaki ise eleştirilere, daha fazla zamana ve uluslararası yardımlara ihtiyaçları olduğu yanıtını verdi. Katar'da bir konferansta konuşan Muttaki, Taliban'ın "İslami Emirliği"nin sadece birkaç haftadır iktidarda olduğunu ve temkinli hareket ettiğini belirterek "Uluslararası toplumun 20 yılda hayata geçiremediği reformları iki ayda tamamlamamız beklenemez" diye konuştu.

Ekonomik krizle başa çıkabilmek için uluslararası yardımlara ihtiyacı olan ve uluslararası tanıma için bastıran Taliban rejimi, karşılığında ülkedeki IŞİD unsurlarıyla mücadele kartını kullanıyor.

"Uluslararası toplumun bizimle birlikte çalışmaya başlaması gerekir. O zaman güvenlik önündeki tehditleri durdurabilir ve aynı zamanda dünya ile olumlu bir işbirliği gerçekleştirebiliriz" diyen Muttaki, Taliban'ın tüm ülkede kontrolü elinde bulundurduğunu ve IŞİD'e karşı şimdiye kadar başarılı bir mücadele verdiğini söyledi. Taliban hükümetine uygulanan baskının IŞİD'e moral verdiğini savunan Muttaki, "Dünya baskı yerine bizimle işbirliğine gitmeli" dedi. Muttaki, Afgan Merkez Bankasının yurt dışındaki 9 trilyon dolarlık varlıkları üzerindeki blokajın kaldırılması talebini de yineledi.

Taliban'ın Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki

Taliban'ın Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki

Kadın hakları ihlalleri

Taliban'ın Dışişleri Bakanı, uluslararası toplumun en öncelikli konuları arasında yer alan kadın hakları ve kız çocuklarının eğitimi konusunda da bağlayıcı ifadeler kullanmaktan kaçınarak diğer reformlarda olduğu gibi bu konuda da zamana ihtiyaç olduğu mesajı verdi.

Taliban iktidara geldikten sonra kadınların eğitim ve çalışma hayatına kısıtlamalar getirmiş, kız çocuklarının 6'ncı sınıftan sonrasını okumalarını yasaklamış, üniversitelerde kız ve erkek öğrencilerin sınıfları ayrılmıştı. Uluslararası topluma ılımlı mesajlar vermeye çalışan Taliban bu uygulamayı "kız çocuklarının öğrenim için güvenli bir ortama ihtiyacının bulunduğu" şeklinde açıklamış, kısıtlamaların "yeni bir sistem oluşturulana kadar" geçici nitelikte olduğunu savunmuştu.

Taliban, çalışan kadınlara da "yeni sistem oluşturulana kadar" evlerine dönmeleri çağrısı yaptı, sağlık ve eğitimdeki bazı istisnalar dışında kadınların kamuda çalışması engellendi. Kadınların yanlarında bir erkek akrabası bulunmadan sokağa çıkamadığına yönelik de çeşitli bölgelerden haberler geliyor.

Taliban'ın 1996-2001 dönemindeki iktidarında kız çocuklarının okula gitmesi ve ev dışında çalışması nadir istisnalar dışında tamamen yasaklanmış, tüm yüz ve vücudu örten burka giyme zorunluluğu getirilmiş, halk önünde kırbaçlama, recm ve uzuvların kesilmesi gibi ceza uygulamaları dünya kamuoyunda dehşete yol açmıştı. Taliban döneminde müzik, fotoğraf, televizyon, hatta uçurtma gibi çocuk oyunlarına da yasak getirilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak’ta seçime katılım oranı yüzde 4111 Ekim 2021 Pazartesi 12:01
  • Bağdadi’nin sağ kolu yakalandı11 Ekim 2021 Pazartesi 11:46
  • Irak yarın sandık başına gidiyor09 Ekim 2021 Cumartesi 19:35
  • ABD ile Taliban çekilmenin ardından ilk kez görüşecek09 Ekim 2021 Cumartesi 12:31
  • Husilerden Kral Abdullah Havalimanı’na İHA’lı saldırı: 10 yaralı09 Ekim 2021 Cumartesi 11:46
  • İran'da 5 büyüklüğünde deprem09 Ekim 2021 Cumartesi 11:10
  • İsrail, Suriye’deki T-4 Hava Üssü’nü hedef aldı09 Ekim 2021 Cumartesi 10:12
  • Yemen'in Marib kentinde artan çatışmalar nedeniyle geçen ay 10 bin kişi yerinden oldu08 Ekim 2021 Cuma 13:01
  • Lübnan'daki yakıt krizi bisiklet tercih edenlerin sayısını artırdı06 Ekim 2021 Çarşamba 15:29
  • İsrail, ABD'den İran'a "acı verici" yaptırım uygulamasını istiyor05 Ekim 2021 Salı 15:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti