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BM'nin özel elçi ataması bekleniyor

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Pazartesi günü New York'ta yapılan gayrı resmi üçlü toplantıda kararlaştırıldığı üzere BM'nin Kıbrıs sorunu üzerine özel bir elçi ataması bekleniyor.
BM'nin özel elçi ataması bekleniyor

Rum Hükümet Sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Pazartesi günü New York'ta yapılan gayrı resmi üçlü toplantıda kararlaştırıldığı üzere BM'nin Kıbrıs sorunu üzerine özel bir elçi atamasını beklediğini söyledi.

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasında öğle yemeği sırasında, BMGK'nın özel bir elçi atayacağını çünkü Güvenlik Konseyi'nin tartışılan konularda söz sahibi olması gerektiğini söyledi.

“Başlangıçta özel bir elçi atanmasına karşı çıkmasına rağmen, Bay Tatar tartışma sırasında kabul etti; Pelekanos Kıbrıs Haber Ajansı'na verdiği demeçte, bir sonuca varıldı ve özel bir elçi atanmasına karar verildi.

Öğle yemeğinde mutabık kalınanların uygulanmasını bekliyoruz" diyen Erdoğan, sonrasında Türk tarafının fikrini değiştirmiş gibi göründüğünü de sözlerine ekledi.

BM tarafından bir açıklama yapılsa da yapılmasa da Kıbrıs Rum tarafı BMGK'nın “öğle yemeğinde mutabık kalındığı gibi” özel bir elçi atamasını bekliyor.

Guterres'in, güven yaratıcı önlemleri (GYÖ) ve aynı zamanda iki taraf arasındaki diyaloğu sürdürmek için ortak bir zemin bulma olasılığını görüşmek üzere Jane Holl Lute'nin yerine Kıbrıs'a yeni bir özel elçi atandığını duyurması bekleniyor.

Bu arada Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk siyasi partileri gayri resmi toplantının sonucundan duydukları hayal kırıklığını dile getirdiler.

Slovakya Büyükelçiliği tarafından yayınlanan ortak bir bildiride, “Ledra Palace Hotel'deki iki toplumlu toplantılara katılan Kıbrıs Rum ve Kıbrıslı Türk siyasi partilerinin liderleri ve temsilcileri, bugün video telekonferans yoluyla bir araya geldi. BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde geçen Pazartesi günü New York'ta her iki Kıbrıs toplumunun liderlerinin gayrı resmi toplantısı."

“Toplantının müzakerelerin mutabık kalınan temelde yeniden başlaması için herhangi bir sonuç sağlamamasından duydukları hayal kırıklığını dile getirdikleri” kaydedildi.

Katılımcılar, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine yönelik siyasi diyaloğu sürdürmek için ortak bir zemin bulma olasılığının yanı sıra iki toplum arasındaki güveni güçlendirmeyi amaçlayan GYÖ'leri tartışma olasılığıyla ilgilenen yeni bir özel elçi atama kararını memnuniyetle karşıladılar.

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