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Bolivya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti

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Bolivya hükümeti, Hamas militanlarının 7 Ekim'deki saldırısı sonrası Gazze'yi vurmaya devam eden İsrail hükümetiyle tüm diplomatik ilişkilerine son verdiğini duyurdu.
Bolivya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti

Bolivya hükümeti, Hamas militanlarının 7 Ekim'deki saldırısı sonrası Gazze'yi vurmaya devam eden İsrail hükümetiyle tüm diplomatik ilişkilerine son verdiğini duyurdu.

Bolivya Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, düzenlediği basın toplantısında "Hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırgan ve orantısız askeri saldırıyı reddetme ve kınamanın bir işareti olarak İsrail Devleti ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştır" dedi.

İsrail'in bir diğer Güney Amerika ülkesi Kolombiya ile olan ilişkilerini de gergin durumda. 

İsrail, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle, Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Margarita Menjarez'i Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Bu açıklamalar üzerine Petro İsrail'e tepki göstererek, "İsrail ile dış ilişkileri askıya alma" kararı almıştı.

İsrail hükümeti, Türkiye'deki tüm diplomatik personelini de çekme kararı almıştı.

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