Bolt’un Olimpiyat altını geri alındı

Atletizm yıldızı Usain Bolt’un tarihe geçen altın madalya üçlemesi serisi bozuldu. Atletin bayrak yarışındaki takım arkadaşı Carter’ın doping testi pozitif çıkınca 2008’deki altın madalyalarından biri geri alındı.

Atletizmin süper yıldızı Usain Bolt, dokuz olimpiyat altınından birini kaybetti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2008'de Pekin'de düzenlenen Olimpiyatlarda 4x100 bayrak yarışında altın madalya kazanan Jamaika takımının diskalifiye edilmesi yönünde karar aldı.

Karara gerekçe olarak Bolt'un takım arkadaşı Nesta Carter'ın yapılan doping kontrollerinde yasaklı uyarıcı madde 'metilheksanemin' kullandığı ve testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Yeni Olimpiyat şampiyonu Trinidad-Tobago

Böylece 2008 4x100 bayrak yarışının yeni şampiyonu daha önce ikinciliği almış olan Trinidad-Tobago oldu. Japonya ikinciliğe yükselirken üçüncü sıranın yeni sahibi Brezilya oldu.

31 yaşındaki Carter, Jamaika takımıyla 2012 Londra'da da altın madalya kazanmış ve 2011, 2013 ve 2015'deki bayrak yarışlarında dünya şampiyonu olmuştu.

2008'de Pekin'deki yarışta Carter ve Bolt'un yanı sıra eski dünya rekortmeni Asafa Powell da koşmuştu. Powell'ın 2013'teki testi pozitif çıkmış ve 18 ay ceza almıştı. Ancak cezası daha sonra 6 aya indirilmişti.

Usain Bolt'un madalyası geri alınınca 2008, 2012 ve 2016 olimpiyatlarında 100 metre, 200 metre ve 4x100 metrede üçer altın madalya kazanarak tarihe geçtiği serisi de bozulmuş oldu. Olimpiyat altını sayısı 8'e düşen Bolt bu yıl kariyerini noktalayacağını açıklamıştı.