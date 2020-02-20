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Boşandığı kadını bıçaklayan erkek kendini böyle savundu: Bana büyü yapıldı

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Eski eşi Meryem Ü. ve akrabası Nurcan Ü.’yü, bıçakladığı için tutuklanan Erdal Eker, kendisini "bana büyü yapıldı" diyerek savundu
Boşandığı kadını bıçaklayan erkek kendini böyle savundu: Bana büyü yapıldı

TÜRKİYE-Çorum’da sokak ortasında tartıştığı eski eşi Meryem Ü. ve akrabası Nurcan Ü.’yü, bıçaklayarak ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Erdal Eker'in 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlaması ile yargılanmasına başlandı. Hakim karşısına çıkan Eker, kendisine bağlanma büyüsü yapıldığını iddia ederek "Bu büyü yüzünden hayatım karardı” dedi.

DHA'nın haberine göre; olay, 26 Ekim 2019 tarihinde Kale Mahallesi Milönü Caddesi'nde meydana geldi. Akrabası Nurcan Ü., ile alışverişten dönen Meryem Ü., sokakta 8 yıl önce boşandığı Erdal Eker, ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal Eker, elindeki bıçakla iki kadını vücutlarının çeşitli bölgelerinden defalarca bıçaklayıp yaraladı. Meryem Ü., ve Nurcan Ü., kanlar içinde yere yığılırken, Erdal Eker ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Meryem Ü., ve Nurcan Ü., tedavi altına alındı. Kaçan Erdal Eker, kısa süre sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘BANA ZAMAN ZAMAN CİNLER GELİYOR’

Erdal Eker hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla dava açıldı. Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ilk kez hakim karşısına çıkan Erdal Eker, 2006 yılında evlendiğini ve çocukları olduğunu belirterek, "Bana bağlanma büyüsü yapıldı, hatta saçımdan sakalımdan da tüyler alındı. Bana tılsımlı yemekler dahi yedirmişler, bu büyülerden sonra ben 8 yıl boyunca kilitlendim. Yerinde duramayan bir insan oldum. Aynı tılsımlı yemeklerden babama da yedirmişler ve şu an babam çok hasta durumda. Ayrıca 5 yıl boyunca bana çocuğumu göstermediler. Ben olayın olduğu gün onlara, ‘bana yaptırdığınız büyüleri geri çekin’ dedim. Sonra tartışma çıktı, ben arbede sırasında arkamdan darbe alıp yere düştüm. Sonra ayrıldığım eşim ve yanında bulunan kişi bıçaklanmış ve ben kimin bıçakladığını da bilmiyorum. Karakola giderken elimde kanlı bıçağı gördüm. Hatta parmağımın birisi de kanıyordu, bana zaman zaman cinler geliyor. Cezaevinde de intihara kalkıştım” dedi

‘ANNENİ ÖLDÜRECEĞİM, ANNEN BENİ OKUTMUŞ’

Ayrıldığı eşi tarafından defalarca bıçaklanan ve bir süre hastanede tedavi gören Meryem Ü., ise, kendisini bıçaklayan Erdal Eker’den şikayetçi olduğunu ifade etti. Meryem Ü., “Kendisi eski eşimdir. 8 yıl evli kaldıktan sonra boşandık. Olay günü ise bir yakınımızın düğünü vardı, Nurcan Ü., ile birlikte çarşıya çıkıp, alışveriş yaptık ve eve dönüyorduk. Erdal Eker, önümüzü kesti. İlk sözü ‘anneni öldüreceğim. Annen beni okutmuş. Çocuğumuzu 5 yıl boyunca göstermedin’ dedi. Bende, ‘sen çocuğunu görmeye geldin de kim engel oldu? Hem çocuğunu görmek isteseydin okula gidip, görebilirdin’ dedim. Sonra bıçağı çıkarıp bize saldırdı. Defalarca hem beni hem de Nurcan’ı bıçakladı. Sonra orada bulunanlar araya girdi ve kaçıp gitti, ben bu kişiden şikayetçiyim” diye konuştu.

‘BİZİ DEFALARCA BIÇAKLADI’

Bıçaklı saldırıya uğrayan Nurcan Ü., ise, “Olay, Meryem’in anlattığı gibi oldu. Alışverişe gitmiştik ve birden önümüze çıktı. Meryem’e, ‘Anneni öldüreceğim, bana büyü yaptırmış. Bana çocuğumu göstermiyorsun’ dedi. Sonra bıçağı çıkarıp bize saldırdı. Defalarca bıçağı vücudumuzun çeşitli yerlerine sapladı. Benim ve çocuklarımın bu olaydan sonra psikolojisi bozuldu. Cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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