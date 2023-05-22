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Bremen'de 10 Türk kökenli siyasetçi meclise girdi

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Almanya'nın Bremen eyaletinde yapılan seçimlerde 10 Türk kökenli, eyalet milletvekili seçildi.
Bremen'de 10 Türk kökenli siyasetçi meclise girdi

Açıklanan geçici sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Partiden (SPD) Mustafa Güngör, Mehmet Ali Seyrek, Recai Aytaş, Medine Yıldız ve Selin Ece Arpaz, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) Oğuzhan Yazıcı, Yeşiller Partisinden Sülmez Çolak ve Sol Partiden Cindi Tuncel ve Muhlis Kocaoğlu, Öfkeli Vatandaş (BIW) partisinden Meltem Sağıroğlu olmak üzere 10 vekil seçildi.

Buna göre eyalette bir önceki yasama döneminde 6 olan Tük kökenli siyasetçi sayısı 10'a yükseldi.

87 sandalyeli Bremen eyalet meclisinde SPD 27, CDU 24, Yeşiller 11, Sol Parti 10, BIW 10 ve FDP 5 sandalye kazandı.

Bremen eyalet hükümetinin kurulmasının ardından senatörlük görevine atanacak vekiller eyalet meclis üyeliğinden ayrılmak zorunda kalacak.

Bunun ardından yedek sıralardan meclise girme şansı doğacağı için Türk kökenli vekil sayısında artış olabilecek.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde 27 Türk kökenli aday eyalet meclisine girebilmek için yarışmıştı.

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