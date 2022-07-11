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Brent petrolün varil fiyatı 105,85 dolar!

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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 105,85 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı 105,85 dolar!

Cuma günü 107,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,09 düşüşle 105,85 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 103,40 dolardan alıcı buldu.

Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış da talebin düşük seyrettiği algısıyla fiyatları baskılıyor.

Hafta içinde resesyon endişeleriyle 97,2 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, Çin'in 220 milyarlık altyapı paketi açıklaması ve güçlü devam eden ABD iş gücü piyasası verileriyle kayıplarını kısmen telafi etti.

Öte yandan, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 2 adet artışla 597'ye yükseldi.

Brent petrolde teknik olarak 104,92 ile 105,57 dolar aralığının direnç, 103,81 ile 103,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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