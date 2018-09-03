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'Brunson, 12 Ekim'de serbest bırakılabilir' iddiası

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Terör örgütleri adına casusluk yaptığı iddiasıyla Türkiye'de 2 yıldır tutuklu yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın 12 Ekim'de serbest bırakılabileceği iddia edildi.
'Brunson, 12 Ekim'de serbest bırakılabilir' iddiası

Türkiye ve ABD, yaptırıma varan Brunson krizi nedeniyle tarihin en büyük gerilimlerden birini yaşıyor.

Ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için yapılan itirazı daha önce iki kere reddedilen Brunson'ın bir sonraki duruşması 12 Ekim'de görülecek.

Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre; süreci soğutmayı hedefleyen Ankara'nın, Washington ile ilişkilerinde geçmiş pazarlıkların aksine yepyeni bir zemin arayışını tercih edebileceği belirtiliyor.

Türkiye, benzer şekilde sınırı aştığı için tutukladığı Yunanlı iki askeri de AB'nin girişimlerinin ardından, 15 Ağustos'ta beklenmedik şekilde serbest bırakmıştı.

Hemen ardından önce Reform Eylem Grubu toplandı; daha sonra da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Viyana'da AB dışişleri bakanlarının gayri resmi toplantısına katıldı.

Brunson için de benzer bir politikanın izlenmesinin Türkiye'nin 'mahkemeler üzerinde siyasi baskı var' algısından kurtulmasına da yardımcı olacağına dikkat çekiliyor.

Kulislerde, Brunson'ın 12 Ekim'de serbest bırakılabileceği konuşuluyor.

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