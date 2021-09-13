  • BIST 1.439,750
  • Altın 486,06
  • Dolar 8,4380
  • Euro 9,9500
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Bu görüntü tarihe karışıyor… Kadın ve erkeklerin sınıfları tamamen ayrılıyor

» »
ABD’nin 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilmesinin ardından ülkede kontrolü ele alan Taliban kız öğrenciler için yeni kurallar açıkladı.
Bu görüntü tarihe karışıyor… Kadın ve erkeklerin sınıfları tamamen ayrılıyor

ABD’nin 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilmesinin ardından ülkede kontrolü ele alan Taliban kız öğrenciler için yeni kurallar açıkladı. Yüksek Öğretim Bakanı Abdul Baqi Haqqani, kadınların eğitim görmelerine izin verileceğini ama bunun erkeklerle yan yana olmayacağını söyledi. Kızlar ve erkekler için İslam'a uygun yeni bir kıyafet tarzı oluşturulacak.

Kadınların Taliban’ın 1996-2001 yıllarındaki iktidarında okul ve üniversitelere gitmelerine izin verilmemişti. Taliban ülkede iktidarı ele geçirmeden önce kadın ve erkekler yan yana eğitim alabiliyorlardı.

GEREKLİ KAYNAK YOK

Egitim uzmanları kuralların kadınları eğitimden yoksun bırakacağını belirtiyor çünkü Afganistan'daki üniversitelerde farklı sınıflarda eğitim olması için gerekli kaynak yok.

Haqqani ise yeteri kadar kadın öğretmenin olduğunu, sorun çıkması durumunda bir alternatif bulunacağını açıkladı. Haqqani, perde arkasından erkek bir öğretmenin ders verebileceğini ya da teknolojiden yararlanabileceklerini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taliban Afganistan'da müzik ve sanata son mu verecek?11 Eylül 2021 Cumartesi 10:41
  • Lübnan'da 13 ay sonra hükümet kuruldu11 Eylül 2021 Cumartesi 10:29
  • Taliban'dan muhalif liderin kardeşine infaz iddiası11 Eylül 2021 Cumartesi 09:29
  • Cezayir’de orman yangınları nedeniyle 30 kişi tutuklandı09 Eylül 2021 Perşembe 10:52
  • Mısır’dan Türkiye açıklaması: İlerlemek için tatmin olmamız gerek09 Eylül 2021 Perşembe 10:25
  • Bloomberg’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Afganistan analizi: Sonuçları ağır olabilir08 Eylül 2021 Çarşamba 14:29
  • Suudi Arabistan BAE, Arjantin ve Güney Afrika'ya uyguladığı seyahat yasağını kaldırdı08 Eylül 2021 Çarşamba 14:15
  • Taliban’ın hükümetinde dikkat çeken isimler08 Eylül 2021 Çarşamba 10:37
  • Taliban Sözcüsü Mücahid’den Türkiye açıklaması: İlişkimiz çok derin07 Eylül 2021 Salı 14:43
  • BM uyardı: Afganistan’da kıtlık baş gösterebilir07 Eylül 2021 Salı 12:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti