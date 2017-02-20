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Bu hafta hava nasıl?

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Bu hafta hava nasıl?
Meteoroloji Dairesi, haftalık hava durumu raporunu yayınladı...

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren iki gün yağmur beklendiğini, sonraki günlerde hava sıcaklığının 21 dereceye kadar çıkacağını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin önümüzdeki bir haftalık süreye ilişkin son tahminlerine göre, hava yarın parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu, Çarşamba parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Perşembe, Cuma ve Cumartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Pazar ve Pazartesi parçalı çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde periyodun ilk iki günü 16 – 18, diğer günlerde 19 - 21 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle batılı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli olarak esecek.

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