  • BIST 4.997,01
  • Altın 1253.413
  • Dolar 19.2418
  • Euro 21.1554
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Buckingham Sarayı ilk kez "Kraliçe" Camilla unvanını kullandı

» »
İngiltere Kralı 3. Charles'ın eşi Camilla'nın unvanı, Buckingham Sarayı tarafından ilk kez "Kraliçe" olarak Kral'ın 6 Mayıs’ta yapılacak taç giyme töreni davetiyelerinde kullanıldı.
Buckingham Sarayı ilk kez "Kraliçe" Camilla unvanını kullandı

İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatından bu yana "Queen Consort (Konsort Kraliçe)" olarak anılan Camilla'nın unvanı, Buckingham Sarayının hazırladığı resmi davetiyelerde ilk kez "Queen Camilla (Kraliçe Camilla)" olarak yer aldı.

Başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesinde 2 bin davetlinin katılımıyla 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme töreninde Camilla da Kral'ın yanında yer alacak ve bu tarih itibarıyla resmen "Kraliçe" olarak anılacak.

Kraliçe Elizabeth, oğlu kral olduğunda eşi Camilla'nın "Kraliçe" olacağını duyurmuştu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin 5 Şubat 2022’de paylaştığı mesajında, oğlu Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olacağını açıklamıştı.

Kraliçe Elizabeth, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini belirtmişti.

Kraliçe, Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getirmişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere, iklim değişikliğinin yoğunlaşan etkilerine karşı "çarpıcı şekilde" hazırlıksız29 Mart 2023 Çarşamba 13:38
  • İngiliz The Guardian gazetesinden "kölelik" özrü29 Mart 2023 Çarşamba 10:04
  • Hamza Yusuf İskoç Ulusal Partisi lideri seçildi, yarın İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı olmaya hazırlanıyor27 Mart 2023 Pazartesi 23:01
  • İngiltere’de toplum düzenini bozanlar 48 saatte hakim karşısına çıkacak27 Mart 2023 Pazartesi 17:25
  • Prens Harry’nin İngiliz gazeteye açtığı davada kritik gün27 Mart 2023 Pazartesi 15:52
  • İngiltere’de 2,1 milyon kişi gıda bankalarından beslenmek zorunda kaldı23 Mart 2023 Perşembe 20:05
  • İngiliz askerlerinin Afganistan’da yargısız infaz iddialarına ilişkin soruşturma başladı23 Mart 2023 Perşembe 13:53
  • Boris Johnson 3 saat savunma yaptı23 Mart 2023 Perşembe 10:03
  • Prens Harry’nin kitabı başına iş açtı22 Mart 2023 Çarşamba 17:42
  • İngiltere’de enflasyon sürpriz bir şekilde çift hane geldi22 Mart 2023 Çarşamba 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti