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Bugün Ceren Özdemir'in doğum günü

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Bugün Ceren Özdemir'in doğum günü
Bugün Ceren Özdemir'in doğum günü

 

Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu katledilen Ceren Özdemir, öldürülmeseydi bugün 21'inci yaş gününü kutlayacaktı. Özdemir'in doğum gününde sosyal medyada binlerce kişi, fotoğraflarının altına yorum yaparak doğum gününü kutladı.

Ordu’da Özgür Arduç tarafından evinin kapısında bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir’in doğum gününde ailesi ve arkadaşları mezarını ziyaret etti. Sosyal medyada da kutlama mesajları yağıyor.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir’in, 21’inci yaş günü nedeniyle ailesi, yakınları ve arkadaşları mezarına gitti. Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına gelen Ceren’in sevenleri, mezara karanfil bıraktı. Anne Güfer Özdemir, “Kızıma doğum günü planları yapıyordun. Ben nasıl dayanırım. Keşke şarkı söyleseydin, dans etseydin. Ben yatsaydım orada keşke. Benim yavrumu nasıl aldılar? Senin kıyafetlerini giydim de geldim kızım” diyerek ağladı.

‘BENİ UNUTMAYIN’ DEMİŞTİ…

Cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından üç gün önce katledilen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3’üncü Sınıf Öğrencisi Ceren Özdemir’in bugün doğum günü. Özdemir’in doğum günü nedeniyle sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara binlerce yorum yapıldı. Genç kadının doğum gününü kutlayan binlerce kişi, cinayeti lanetledi. Ceren Özdemir’in öldürülmesinin ardından medyaya konuşan bir arkadaşının, “6 Aralık onun doğum günüydü. ‘Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter’ demişti” açıklamasını hatırlatan sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı bazı mesajlar şöyle:2,.jpg31-001.jpg3-085.jpg22-016.jpg

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