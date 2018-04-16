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Buluşma bu akşam...Menüde Kıbrıs yemekleri var

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Kıbrıs’taki BM Barış Gücü yetkilisi, “top liderlerin sahasında" dedi.
Buluşma bu akşam...Menüde Kıbrıs yemekleri var

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nden bir kaynağa göre, bu akşam Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades arasında  yapılacak akşam yemeğinin ne kadar süreceğinin ve aynı zamanda, akşam yemeğinin ardından açıklamalarda bulunup bulunmayacakları liderlere bağlı olduğunu söyledi.
 

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü yetkilisi, “top liderlerin sahasında" dedi.

 Akşam yemeğinin menüsü hakkında yetkili, Kıbrıslı bir şefin geleneksel Kıbrıs yemekleri hazırlayacağını söyledi.

 “Akşam yemeğinin ne kadar süreceği liderlere bağlıdır ve onların görüşmeye devam etmeleri sırasında biz orada olacağız” şeklinde konuşan yetkili,  Anastasiades’in Londra'da toplanacak İngiliz Milletler Topluluğu zirvesine katılmak amacıyla salı günü erken saatlerde adadan ayrılacağını hatırlattı.

 Yetkili, Kıbrıs Haber Ajansı’na, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Özel Danışman Vekili Elizabeth Spehar’ın tek işi akşam yemeğinin ev sahipliğini yapması olduğunu ancak liderlerin Spehar’ın katkısını talep etmeleri durumunda Spehar’ın yardımcı olacağını söyledi.

 Akşam yemeğinin ardından BM tarafından her hangi bir açıklama yapılıp yapılacağıyla ilgili bir soruya kaynak, “top liderlerin sahasında, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacakları veya BM tarafından bir açıklama yapılacağı konusu onlara bağlıdır” dedi.

 Yetkili, liderlerin akşam yemeğinden önce baş başa bir görüşme yapacaklarını ve devamla Spehar’ın katılımıyla akşam yemeğine oturulacağını belirtti.

 Görüşmenin ne kadar süreceğinin liderlere bağlı olduğunu ifade eden yetkili, “resmi bir gündem yok” dedi. CNA

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