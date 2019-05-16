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Bursa’da bir kişinin UFO gördüğünü zannederek kaydettiği eğlenceli video

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Bursa’da kişi, UFO gördüğünü düşündüğü anları kameraya çekti.
Bursa’da bir kişinin UFO gördüğünü zannederek kaydettiği eğlenceli video

Bursa’da yaşayan kişi , sabaha karşı dört sularında gökyüzünde ışıkları yanıp sönen bir cisim fark edince video çekmeye başladı. Videoyu çeken kişi bu esnada hislerini de sözlü olarak dile getirmekten geri durmadı. Bursa'da yaşayan şahıs , videoyu çekerken "Vallahi gördüm bu sefer, Subhanallah, hey yavrum benim, he he he, arkadaşlar çok net görüyorum, böyle kuş gibi süzülüp gidiyor, aheste aheste" şeklinde yorumlarda bulundu. Video, sosyal medyada adeta günün konusu oldu. Çok sayıda kişi bu aracın gözlem yapan insansız hava aracı Bayraktar olduğunu belirtti.

UFO Nedir?

 

UFO, Unidentified Flying Object yani tanımlanamayan uçan cisim tanımlamasının kısaltmasıdır. Bu tanım gökyüzünde görülen ve ne olduğu anlaşılamayan/açıklanamayan cisimleri isimlendirmekte kullanılıyor. Bu cisimlerin genellikle uçan daireler ya da uzaylı araçları oldukları iddia edilse de yapılan incelemeler şimdiye kadar gerçek bir UFO varlığını ispatlamadı. Bazı UFO gözlemcileri ve komplo teorisyenleri ise uzaylı araçlarının varlığının açıklanmamasının hükümetler tarafından gerçekleştirilen bir örtbas etme operasyonu olduğunu iddia ediyor.

Bursalı şahsın görüntülerine ait videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

 

 

 

 

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