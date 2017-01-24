 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.024
  • Altın 146,503
  • Dolar 3,7538
  • Euro 4,0342
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -9 °C
FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

Çağlar sordu Kasoulides cevapladı: Kıbrıslı Türklerin uyum süreci ileri taşınacak

»
Çağlar sordu Kasoulides cevapladı: Kıbrıslı Türklerin uyum süreci ileri taşınacak
Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere Strazburg’ta bulunan CTP milletvekili Mehmet Çağlar, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides’in komiteye hitaben yaptığı konuşmayı takip ederek soru sordu.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere Strazburg’ta bulunan CTP milletvekili Mehmet Çağlar, 2017'nin ilk altı ayında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığı’nı yürütecek olan Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides’in komiteye hitaben yaptığı konuşmayı takip ederek soru sordu. Çağlar konuşmasına, “Bir Kıbrıslı Türk Parlamenter olarak Kıbrıslı Rumların Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığını kutlar, hayırlı olsun der, bir sonraki dönem başkanlığının Federal Kıbrıs olarak Kıbrıslı Türkler ve Rumlar tarafından birlikte yürütülmesini dilerim" diyerek başladı. Kasoulides’e sorusunu yönelten Çağlar, Kıbrıslı Türklerin AB’ye harmonizasyonu için AB Komisyonu nezdinde ne gibi girişimler yapılacağını, AB kurumlarını cesaretlendirmek için ne gibi adımlar atılacağını sordu.

 

KASOULİDES: BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides cevabında bir Kıbrıslı Türkün, AKPM çatısı altında bulunmasından ve kendisine ilettiği güzel dileklerinden dolayı çok memnun olduğunu, temennisinin en kısa sürede Birleşik Federal Kıbrıs’a ulaşmak olduğunu vurguladı. Hem dönem başkanlıklarını birlikte yürütmeyi hem de tüm delegasyonlarda birlikte çalışmayı temenni ettiklerini belirten Kasoulides, AB uyum sürecinde kurulan komisyonun Kıbrıslı Türklerin uyum sürecine katkı koyduğunu ve bunun daha da ileriye taşınmasını ve bu sürecin tamamlanmasını diledi. Kasoulides son olarak müzakere sürecinin tamamlanmasını ve Federal Kıbrıs’ın çok kısa süre içinde oluşması gerektiğini belirtti.

 

CENEVRE OLUMLU SONUÇLANMALI

Genel Kurul çıkışında yapılan sohbetlerde Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides’in, Cenevre sürecinin olumlu sonuçlanmasını beklediği, liderlerin sağladığı ilerlemelerinin desteklenmesi ve çözüme gitmek için sürecin daha da sahiplenilmesi, garantörlerin de Kıbrıs'ta daha az sayıda asker bulundurulacak bir çözüme katkı yapmaları gerektiğini düşündüğü belirtildi. Kasoulides’in, Anastasiadis'in ve Akıncı'nın yirmi aydır sürdürdüğü müzakere sürecinin çok önemli bir noktaya geldiğini düşündüğü, referanduma gidebilmenin ve çözümün mümkün olduğuna inandığı, bunun için de Cenevre konferansının olumlu yürümesinin çok önemli olduğunu vurguladığı belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Cenevre’de müzakereler artık bir neticeye bağlanmalı”21 Ocak 2017 Cumartesi 14:24
  • Çavuşoğlu, Yunanistan'ın eleştirilerine cevap verdi21 Ocak 2017 Cumartesi 10:43
  • "Çözüm masada, barış sokakta olacak"20 Ocak 2017 Cuma 14:56
  • "Biran önce AP'de Kıbrıslı Türklerin sesi duyulmalı"20 Ocak 2017 Cuma 13:00
  • DİKO: "KKTC'nin statüsü yükseldi"20 Ocak 2017 Cuma 10:37
  • Akıncı'dan Denktaş ve Özgürgün'e yanıt19 Ocak 2017 Perşembe 19:10
  • Türkeş Mont Pelerin'deki teknik heyetler toplantılarına katılmayacak19 Ocak 2017 Perşembe 17:30
  • AA’dan görüş: “Kıbrıs sorunu ve Türkiye'nin enerji güvenliği”19 Ocak 2017 Perşembe 17:00
  • "Akıncı'nın açıklaması tarihi bir yanlıştır"19 Ocak 2017 Perşembe 16:57
  • Beşli Konferans'ta bir uzlaşı sağlanması halinde müzakerelere başbakanlar davet edilecek19 Ocak 2017 Perşembe 16:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti