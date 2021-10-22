Çalışma Bakanlığı'ndan öneli organizasyon

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı himayelerinde; Amerika’da yaşayan Türklerin kurmuş olduğu Bridge To Türkiye Fund Vakfı, Türkiye Bisikletliler Derneği, BTF, Aziz Sancar Vakfı, Beylikdüzü Belediyesi, Bisikletliler Derneği, KKTC Bisiklet Sevenler Derneği ve KKTC Bisiklet Federasyonu işbirliğinde; 25- 27 Ekim 2021 tarihleri arasında KKTC’de ihtiyaçlı çocuklara katkıda bulunmak amacıyla "Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz " sloganıyla bisiklet sürüşü düzenlenecek. Etkinlikten elde edilecek gelir, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki çocuklara bağışlanacak.
PARKURLAR
25 Ekim 2021 Pazartesi
Parkur 1 : 83 km
Başlangıç 12:30 - Bitiş : 18:00
Lefkoşa Girne Kapısı – Gönyeli – Güzelyurt – Kalkanlı – Çamlıbel – Karşıyaka – Girne
26 Ekim 2021 Salı
Parkur 2 : 78 Km ; Başlangıç 11:00 – Bitiş : 17:30
Kervansaray – Esentepe – Tatlısu – Mersinlik – Ardahan – İskele
27 Ekim 2021 Çarşamba
Parkur 3: 76 km; Başlangıç 11:00 – Bitiş : 17:00
İskele – Mağusa – Maraş – Dörtyol – Aslanköy – Haspolat – Lefkoşa
( Girne Kapısı )
Saat 17.00- LEFKOŞA HALK SÜRÜŞÜ- Girne Kapısı
Saat 17.30- ÇAĞLAYAN ÇOCUK YUVASI ZİYARETİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.