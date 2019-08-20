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Çalıştığı şirketten 283.285.90 TL çalan şahıs tutuklandı

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Çalıştığı şirketten 283.285.90 TL çalan şahıs tutuklandı
Çalıştığı şirketten 283.285.90 TL çalan şahıs tutuklandı

2016-2019 tarihleri arasında, Lefkoşa'da faaliyet gösteren “Semson Ltd” isimli iş yerinde çalışmakta olan M.İ.(E-44)’nin, iş yeri adına çeşitli işyerlerine satışını yapmış olduğu muhtelif ürünlerden tahsil etmiş olduğu toplam 283.285.90 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

2019 yılı içerisinde ise , Gazimağusa’da faaliyet gösteren “İnciraltı Restoran” isimli iş yerinde çalışmakta olan S.H.G. (E-25)’nin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu yaklaşık 150,000 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı

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