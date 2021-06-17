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Can kurtaran kurslarının ilk etabı tamamlandı

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Teorik ve Pratik Bilgiler Verildi
Can kurtaran kurslarının ilk etabı tamamlandı

Güçver Su Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu (TSSF) ve Uluslararası Cankurtarma Örgütü (İLS) den onaylı uluslararası geçerliliği olan cankurtaranlık kursu ilk etabı tamamlandı. Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu (TSSF) ve Uluslararası Cankurtarma Örgütü (İLS) müfredatının uygulandığı kurslar 11-15 Haziran tarihleri arasında kurs hocası TSSF eğitmeni Fatih Kaplan tarafından verilerek, birinci etap kursu başarılı bir şekilde tamamlandı.

Teorik ve Pratik Bilgiler Verildi

Güçver su sporları kulubünün bu yıl 11-15 haziran arasında düzenlediği cankurtaran kursları ilk etabı geride kaldı. Cankurtaranlık 1.etap kursu Gazimağusa Glapsides plajında beş gün boyunca yoğun bir şekilde kurs tatbikatları gerçekleştirilerek tamamlandı. Tatbikatta kursa katılanlara görev bilinci, görev yeri sorumlulukları, can kurtarma bilgileri, suni tenefüs, kalp masajı bilgileri yaralılara ve kazazadelere nasıl müdehale edileceği, sedyeyle adam taşıma, denizden adam çıkarma pratikleri, acil haberleşme ve sağlık örgütleriyle iletişim bilgileri, teknelerden düşme yaralanma ve denizlerde yaşanabilecek olası tehlikelere karşı halkın uyarılması konularında cankurtaranlara teorik ve pratik bilgileri Kurtarma Tatbikatı Cankurtaran eğitmeni Fatih Kaplan tarafından kursiyerlere yaptırılarak tatbikatla birlikte pekiştirilerek verildi.

Kurslara Devam Edilecek

Güçver Su Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu (TSSF) ve Uluslararası Cankurtarma Örgütü (İLS) den onaylı uluslararası geçerliliği olan cankurtaranlık kursu ikinci etabı 18-24 Haziran tarihleri arasında bronz ve cankurtaranlık kursu ile devam edecek. Cankurtaranlık kursu üçüncü ve son etabı ise 25-29 Haziran bronz ve gümüş birleştirilmiş kursu ile sona erecek.  

Görev Yapma Yetkisi Verilecek

Güçver su sporları kulubü tarafından düzenlenen ve üç etap şekilinde devam eden Cankurtaranlık Kurslarının tamalanmasının aradından son gün yapılacak sınavlarda başarılı olan kursiyerler, cankurtaranlık belgesi almaya hak kazanacaklar.

KKTC’nin yasalarına göre tüm otel, plaj ve havuzlarda cankurtaran bulundurma zorunluluğu olduğu, gerçekleşen kursta eğitim alan ve başarılı olan kursiyer cankurtarma belgeleri verimesinin aradından Plajlarda görev yapmaya yetkilendirilecekler.

Cankurtaran Bulundurmak Zorunlu

Güçver Su Sporları Kulübü başkanı Mustafa Güçver yaptığı açıklamada plajlarda yasa gereği cankurtaran bulundurma zorunluğu olduğunu, Gazimağusa Belediyesi ve Gazimağusa Kamakamlığı sürekli denetlemeler yaparak konuya hassasiyet gösterdiğinin altını çizdi. Gazimağusa Kamakamlık ekibi tarafından yapılan kursların yerinde incelediğini belirten başkan Mustafa Güçver, biran önce Gazimağusa bölgesindeki plajlarda cankurtaran eksikliğinin giderilmesi için çalıştıklarını söyledi. KKTC'deki halkın plaj ve denizleri kullanırken tehlikelere karşı bilinçli olmaları için Cankurtaranlık kurslarına önem verdiklerini

belirten Mustafa Güçver, halkımızın daha fazla cankurtaranı olan plajları tercih etmelerini, plajda yüzmenin daha güvenilir olabileceğini ifade ederek cankurtaran uyarı ve bayrak işaretlerini takip etmelerini, denize girmeden önce görevdeki cankurtarandan güvenlikle ilgili anlamadıkları birşey varsa sormalarını tavsiye etti.

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