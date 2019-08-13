  • BIST 99.405
  • Altın 271,659
  • Dolar 5,4853
  • Euro 6,1516
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Canan Karatay: Kurban etini bulurlarsa yağıyla beraber bol bol yiyebilirler

» »
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bayramda bol bol et yenmesi tavsiyesinde bulundu.
Canan Karatay: Kurban etini bulurlarsa yağıyla beraber bol bol yiyebilirler

Karatay, D&R Turgutreis'te düzenlenen kitap imza gününde, okurlarıyla bir araya geldi.

"Gerçek Tıbbın 10 Şifresi" kitabını imzalayan Karatay'a, hayranları yoğun ilgi gösterdi. İmza gününde Karatay'ın hayranları fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

'HAYVANSAL YAĞ EN SAĞLIKLI YAĞDIR'

Karatay, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara baklava ve böreği fazla yememe tavsiyesinde bulundu.

Kurban etinin bol miktarda tüketilebileceğini belirten Karatay, "Kurban etini bulurlarsa yağıyla beraber bol bol yiyebilirler. Hayvansal yağ en sağlıklı yağdır. Hayvansal yağ damarları tıkamaz, yapay yağlar damarları tıkar" dedi.

Yapay yağların katı olduğunu aktaran Karatay, "Tereyağı hiçbir zaman katı değildir. Zeytinyağı da katı değildir. Damarları da tıkamaz, beyni de açar. Beynin yağa ihtiyacı vardır. Bizi beynimiz çalışmasın diye yağsız bıraktılar. Beyin, vücut yağla çalışır. İnsan vücudu bir motordur, yağsız motor çalışmaz." diye konuştu. 

Karatay, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı da kutladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Köpeğin ayağını ve ağzını bağlayıp, ölüme terk ettiler06 Ağustos 2019 Salı 22:49
  • Bir bilim insanı, beğendiğimiz şeyleri neden beğendiğimizi keşfetti06 Ağustos 2019 Salı 19:15
  • Victoria's Secret'ın ilk trans modeli Valentina Sampaio05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:21
  • Astronotlar ilk uzay uçuşları öncesinde neden otobüsün arka tekerleğine işiyor?05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:49
  • Tecavüz sonucu dünyaya gelen Britanyalı Vicky: ‘Babamın’ yargılanmasını istiyorum05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:23
  • Erkekler neden ilgisiz davranır? Belki de farkında olmadan...04 Ağustos 2019 Pazar 20:49
  • Boyası silinen yaya geçidinde kaza geçiren genç ve arkadaşı, silinmeyen şerit boyası üretti03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:39
  • Çocuğa kaç yaşında akıllı telefon alınmalı?03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:04
  • NASA bilim insanı İrlanda güzeli seçildi03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:20
  • Grönland eriyor: Dünya çapında deniz seviyesi bir ayda 0.5 milimetre yükseldi02 Ağustos 2019 Cuma 10:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti