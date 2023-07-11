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Carmen Electra, OnlyFans'te kendisinden en çok istenen şeyi açıkladı

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"Ayaklarıma çok fazla talep var"
Carmen Electra, OnlyFans'te kendisinden en çok istenen şeyi açıkladı

1990'ların meşhur dizisi Sahil Güvenlik'le üne kavuşan Carmen Electra, OnlyFans'te bir yılı geride bıraktı. 

Electra, Fox News'te bugün yayımlanan röportajda platformda kendisinden en çok istenen şeyi de açıkladı. 51 yaşındaki yıldız, ayağını görmek isteyen çok sayıda abonesi olduğunu söyledi.

OnlyFans'te içerik üretmekten ilk başta emin olmadığını belirten Electra, şöyle konuştu:

Çok araştırdım ve kendimin patronu olabileceğimi gördüm. OnlyFans'in bir parçası olmayı seviyorum çünkü istediğim zaman çekim yapıyorum. Yapmak istediğim her şeyi yaratıcı bir şekilde kontrol edebiliyorum.

Electra sözlerini şöyle sürdürdü:

Komik çünkü ayaklarıma çok fazla talep var. Bu beni çok güldürüyor. İnsanlar ayak görmek istiyor. Ayaklarla ilgili çılgınca bir saplantı var.

Electra, istediği fotoğrafı kolayca paylaşabildiğini ve platformu bu yüzden sevdiğini belirtti:

Telefonumu kullanıyorum. Kimsenin o çok profesyonel fotoğrafları görmek istediğini sanmıyorum. Seni görmek istiyorlar. Yani sadece ayaklarımın videosunu çekiyorum… Ayaklarımı nasıl gösterebileceğime dair farklı fikirler bulmaya çalışıyorum ya da abonelerime 'Ayaklarımı nasıl görmek istersin?' diye soruyorum.

ABD'li yıldız, istemediği fotoğrafları göndermediğini vurguladı:

Playboy'daki 150'den fazla kapak fotoğrafından sonra, 'Neden olmasın?' diye düşündüm. Bunu seviyorum. Kendimin patronu olmayı seviyorum.

Electra, ünlü dizi Sahil Güvenlik'te cankurtaran Lani McKenzie'ye hayat veriyordu. Sahil Güvenlik haricinde Korkunç Bir Film (Scary Movie) ve Korkunç Bir Film 4'te (Scary Movie 4) gibi filmlerde de rol alan yıldız, Kim Kardashian'ın markası Skims için de geçen hafta kamera karşısına geçti.

 

Independent Türkçe, Fox NewsHola

 

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