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“Çarptıkları o kapıyı, düzelterek geri dönebilirler”

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“Çarptıkları o kapıyı, düzelterek geri dönebilirler”
Akıncı, müzakere sürecini kopardıkları, bitirdikleri, çökerttikleri diye bir şey olmadığını vurgulayarak “Çarptıkları o kapıyı, düzelterek geri dönebilirler” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakerelerde açıkta kalan konularda yol alamamalarının temel nedeninin, Rum tarafının, federasyonun bir eşitlik içerdiğini, azınlıktan çoğunluktan söz edilemeyeceğini, Kıbrıs Türk kurucu devletinin güneydekiyle tam eşit olacağını içine sindirememesi olduğunu söyledi.

Akıncı, dönüşümlü başkanlık ve karar alma süreçlerine etkin katılım olmadığı sürece çözüm olamayacağını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la yapacağı görüşmede, Enosis kararına tepkileri sonrasında Güney’de yapılanları öğreneceğini ve perşembe günkü liderler görüşmesine yönelik tavrını belirleyeceğini de söyledi.

Akıncı, müzakere sürecini kopardıkları, bitirdikleri, çökerttikleri diye bir şey olmadığını vurgulayarak “Çarptıkları o kapıyı, düzelterek geri dönebilirler” dedi.

Rum lider Nikos Anastasiadis’in Enosis’le ilgili kararı bertaraf etmesi gerektiğini vurgulayan Akıncı, Kıbrıslı Rumlara, Enosis kararına karşı daha çok seslerini çıkarmaları çağrısı yaptı.

Akıncı, Anastasiadis’in masa başında söylediği Ensosis’le ilgili kararın yanlışlığını, kendi toplumuna, dünya kamuoyuna ve Kıbrıslı Türklerin de duyacağı şekilde söylemesini istedi.

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Akıncı, “Müzakere sürecinin en son aşamasındayız. Bundan ötesi yoktur. Ara verildi, yeniden toplanabilecek mi; göreceğiz. Artık karar noktasındayız. Biz nasıl ki bazı konularda cesaretle yürüyoruz, Rum tarafının da karar vermesi lazım. İncir ipi gibi uzatılacak noktada değiliz.

Müzakerelerin 49’uncu yılındayız, yarım yüzyıldır müzakere yapılıyor. Artık geleceğimizi sallantıda bırakamayız, bunu herkes bilmeli, karar vermeli” dedi.

ÇAVUŞOĞLU

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, devam eden müzakere sürecinin son fırsat penceresi olduğunu belirterek, bu fırsatın kaçırılmaması çağrısı yaptı. Başka bir alternatif çözümden söz etmediklerini ifade eden Çavuşoğlu, çözüme ulaşılmaması halinde ne yapılacağına KKTC ile Türkiye’nin zamanı gelince karar vereceğini belirtti.

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Gelinen noktada Rum tarafının hiç yapıcı olmayan tavırlarını çok daha sık görmeye başladıklarını ifade eden Çavuşoğlu, siyasi eşitlik ve güvenliğin çözüm için Türk tarafının ilkesi olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, Enosis’in eski bir rüya olduğunu ifade ederek, müzakerelerde sona yaklaşırken meclise böyle bir kararın getirilmesinin manidar olduğunu ve Rum tarafının niyetini ortaya koyduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Anastasiadis’in bu konuyu hafife almasının, “tarihi bir olaya atıf” demesinin, samimiyeti konusunda da ciddi şüphe uyandırdığını belirtti.

“Sürecin devamı için Rum tarafının yaptığı hatayı düzeltmesi gerekir” diyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkını yanında olmaya devam edeceğini, desteğinin süreceğini vurguladı.

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“Enosis hayalinden vazgeçmeyenlerin akıllarını başlarına toplaması, çözüm istiyorlarsa adam gibi masaya dönmeleri ve Enosis hayalinden vazgeçmeleri” çağrısı yapan Mevlüt Çavuşoğlu, adada güven ve refah için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

KKTC’nin Türkiye’ye ilhakı söylentilerinin Rum tarafınca kasıtlı yayıldığını da söyleyen Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Özellikle adalarda dedikodular çok oluyormuş, Kıbrıs’ta da bunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

AKINCI VE ÇAVUŞOĞLU’NDAN ORTAK BASIN TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, resmi ziyaret için dün gece adaya gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.

KKTC, Güney Kıbrıs, Türkiye ve diğer bazı ülkelerden çok sayıda gazetecinin izlediği basın toplantısı bir saat sürdü.

Akıncı ve Çavuşoğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

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