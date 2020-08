TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede gündemdeki konuların yanı sıra Libya'yı değerlendirdiklerini belirterek, ABD ile uzmanlar düzeyinde istişareleri devam ettirme kararı aldıklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşmesinin ardından AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Pompeo'yla görüşmesine ilişkin, "Bu görüşmede ikili ilişkilerde bazı konular vardı. Gündemdeki konuları değerlendirmenin yanında özellikle Libya'yı değerlendirdik. Uzmanlar düzeyinde Libya konusunda istişarelerimizi devam ettirmemiz konusunda hemfikiriz." dedi.

"BIDEN'IN TÜRKİYE'YE İLİŞKİN İFADELERİ HADDİNİ AŞIYOR"

Çavuşoğlu, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye ilişkin ifadelerinin sorulması üzerine, Biden'ın ifadelerinin haddini aştığına dikkati çekerek, Joe Biden'ın kullandığı kelimelerin de çok ilginç olduğunu vurguladı.

Biden'ın iki kez altını çizerek, "Darbeyle değil muhalefete destek vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmekten" bahsettiğini hatırlatan Mevlüt Çavuşoğlu, "İki kere vurgulamasından ben şunu anlıyorum; Darbeyi geçmişte denedik, olmadı. Dolayısıyla şimdi taktik ve yöntem değiştirelim." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Türk milleti olarak böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Şimdi artık sahada ve masada da gücümüz var. Dolayısıyla, Türk milletini de tanımayan, cahilce yapılmış haddini aşan bir açıklama." diye konuştu.

Türkiye'de seçimlerin demokratik ve şeffaf şekilde düzenlendiğine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Dolayısıyla, hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan veya başka bir ülkeden bir kimse buna karar veremez." şeklinde konuştu.

Dominik Cumhuriyeti'nin yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona'nın davetiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi temsil etmek üzere bu ülkeye geldiğini belirten Çavuşoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Corona'nın yemin törenine katıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, törene katılan ABD'li mevkidaşı Pompeo ile de görüşme fırsatı bulduğuna işaret ederek, görüşmede Libya, Doğu Akdeniz ve Suriye konularının ele alındığını kaydetti.

Pompeo'ya, harita üzerinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumunu ve bu süreçteki yapıcı yaklaşımını anlattığını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin haklı davasını ve kıta sahanlığını da mevkidaşına aktardığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Yunanistan hep kara propaganda yapıyor. Türkiye'nin haksız olduğunu, uluslararası hukuku çiğnediğini söylüyor. Oysa bizim yaptığımız her şey uluslararası hukuka uygun." şeklinde konuştu.

"BIDEN'IN İFADELERİ DİPLOMATİK TEAMÜLLERE AYKIRI"

Çavuşoğlu, ABD Başkan Adayı Biden'ın Türkiye'ye ilişkin ifadelerinin sorulması üzerine, bir devlet adamı olan Biden'ın konuşmalarının, diplomatik teamüllere aykırı olduğunu ve konuşmasında ciddi maddi hataların bulunduğunu söyledi.

Biden'ın, "hükümet unsurları" şeklinde bir terminoloji kullandığını hatırlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanırım, (eski ABD Başkanı Barack) Obama'nın yardımcısıyken, bunlar hep terör unsurlarıyla, teröristlerle yatıp kalktıkları için unsur diye hitap ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkının iradesiyle seçilmiş hükümetin, 'hükümet unsurları" diye değerlendirilmesi gerçekten inanılacak bir şey değil. Bir başkan adayının, başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin böylesine hatalara düşmesi gerçekten ilginç bir durum."

Çavuşoğlu, Biden'ın, "Kürt kökenlilerin meclise girmelerini sağladık." şeklinde haddini aşan ifadeler de kullandığına değinerek, "Bu ülkede Kurtuluş Savaşını, Çanakkale Savaşını hep birlikte verdik ve Kürt kardeşlerimiz kurucu mecliste de vardı. Dolayısıyla sen kimsin Kürtlerin meclise girmesini sağladık diyorsun?" ifadelerini kullandı.

Biden'ın Kürt kelimesinden anladığının PKK/YPG gibi teröristler olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Kürt kardeşlerimiz tabii ki mecliste, hükümette, bürokraside, sporda, eğitimde, toplumun her yerinde olacak ama bu ülkede teröristlere yer yoktur. Bu konuda da (Biden'ın) haddini aştığını görüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Biden'ın, 2014'te Türkiye'ye ilişkin Orta Doğu'da yaptığı bir konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak özür dilediğini hatırlattı.

Biden'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da Ankara'ya geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın huzurunda (Biden) özür dilemişti 'daha önce gelmemiz lazımdı' diye. Şimdi anlıyoruz ki o günkü özür dileyiş şekline göre, o gün timsah gözyaşları dökülmüş. Samimiyetsiz olduğunu da böylelikle anlıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, esasen Biden'ın ifadelerinin, 20. yüzyılın anlayışının yansımaları olduğuna işaret ederek, o dönemki anlayışla büyük ülkelerin, her ülkenin iç işlerine müdahale ettiğini ve istediği rejimleri değiştirdiğini kaydetti.

Buna karşılık, dünyanın ve özellikle Türkiye'nin çok değiştiğini unuttuklarını dile getiren Çavuşoğlu, artık Türkiye'nin çok farklı bir Türkiye olduğunu ve Türk milletinin böyle dayatmaları kökten reddettiğini kaydetti.

BAE-İSRAİL NORMALLEŞME ANLAŞMASI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail ilişkilerindeki normalleşmeye ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin tutumunun net ve bugüne kadar Filistin davasının sonuna kadar savunucusu olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Kudüs bizim ortak, kutsal davamızdır. Bunu savunmak da her Müslüman gibi bizim de görevimizdir. Bu anlaşma bir kere, zaten kim memnun bundan? İsrail memnun. Sonuçta İsrail diyor ki, 'Ben işgal etmeye devam edeceğim.' diyor. 'Geciktirdik' diye savunmaya çalışıyorlar. 'Ortadan kaldırdık ya da durduk' demiyor, 'geciktirdik'. Yani, bugün olmadı, yarın oldu, yaptığınız anlaşmayı meşru mu kılar İsrail'in bir gün iki gün gecikmesi? İki devletli çözümü öldüren, ilhakı meşrulaştıran bir anlaşma imzalıyorsun, bunu da anlatmaya çalışıyorsun."

Bu süreçte Filistinlilerle de istişare edilmediğine işaret eden Çavuşoğlu, "Bunlar kimlerin kuklasıdır, kimin hizmetindedir esasen kendi halkları da görüyor." dedi.

Çavuşoğlu, Kuveyt'ten gelen açıklamanın da memnuniyetle karşılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz, burada Filistinlilerin kabul etmeyeceği bir çözüme 'hayır' demeliyiz. Zaten çözümün parametreleri ortada. Yani iki devletli çözüm. Onun da parametleri var. Hiç bir şeye bakmıyorlarsa Arap Barış Planına baksınlar. Şimdi diyorlar ya, 'Türkler Arapların yönetimine karışıyor.' Bunu Abu Dabi yönetimi çok söylüyor. İşte Arap Ligi içinde, diğer platformlarda hep bunu söylüyorlar. Peki, sen Arap Barış Planına ihanet ettin mi, etmedin mi? Bugün Arap ülkelerine en çok zararı kim veriyor? Yemen'i kim katlediyor? Sizin yüzünüzden ölüyor. Yemen'i bölmeye çalışan kim? Türkiye mi? Birleşik Arap Emirlikleri. Bu konuda hatta iş birliği yaptıkları diğer ülkelerle de görüş ayrılığına düştüklerini görüyoruz."

Bakan Çavuşoğlu, sürece ilişkin, "Filistin davasına da açıkça ihanet etmişlerdir." ifadesini kullandı.