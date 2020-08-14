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Çavuşoğlu: Gerginlik arttı sorumlusu Yunanistan’dır

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Çavuşoğlu: Gerginlik arttı sorumlusu Yunanistan’dır
Çavuşoğlu: Gerginlik arttı sorumlusu Yunanistan’dır

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre’de mevkidaşı Ignazio Cassis ile görüştükten sonra basın toplantısı düzenliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuşmasının satır başları şöle;

Gerginlik arttı yalnız bunun sorumlusu Türkiye değildir Yunanistan’dır. Biz sondaj faaliyetlerimizi başlatmak için 2018 yılına kadar sabırla bekledik. Halbuki Yunanistan ve Rum kesimi Türkiye’yi dışlar bir politika izledi.

Türkiye de bir adım atmak zorunda kaldı. AB ülkelerinin özellikle dönem başkanı Almanya’nın ricası üzerine biz iyi niyet gösterisinde bulunduk. Faaliyetlerimizi geçici olarak durdurma konusunda ricaları olmuştu. Biz iyi niyet gösterisinde bulunduk. Fakat bu süreç içinde Yunanistan, Almanya ve diğer ülkelerden habersiz gitti Mısır ile bir anlaşma inzaladı. Bu iyi niyetle bağdaşmaz. Anlaşmanın içerisinden bağımsız olarak bu ülkeler ve AB böyle bir çaba sarf ederken, Yunanistan’ın böyle bir adım atması kabul edilemez. Suçlanacak bir ülke varsa Yunanistan’dır. Biz de bu anlaşmadan sonra sismik araştırma gemizi Oruç Reis’i kıta sahanlığımıza gönderdik. Biz diplomasiden yanayız. Yunanistan, kuralları ben belirlerim diyorsa bu böyle işlemez. Yunanistan, Oruç Reis gemisine taciz girişimleri yaparsa karşılığını alır.

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