Çavuşoğlu: Geri Kabul Anlaşması’nı askıya aldık

Türkiye’nin AB ile Geri Kabul Anlaşması’nı askıya aldığını duyuran Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz gerilimiyle ilgili olarak, “Almanya’nın bu konuda arabuluculuk yapma konusunu destekliyoruz” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ile Geri Kabul Anlaşması’nın askıya alındığını duyurdu. Doğu Akdeniz’de yaşanan sondaj gerilimi hakkında ise Çavuşoğlu, “Almanya’nın bu konuda arabuluculuk yapma konusunu destekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

TGRT Haber’deki Gündem Özel programına konuk alan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki sondaj gerilimi ile AB’nin bunun sonucunda aldığı yaptırım kararlarını değerlendirdi.

Türkiye’nin AB yaptırımlarına “Doğu Akdeniz’deki varlığını artırarak“ yanıt verdiğini anlatan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

“AB sadece Rum kesimi ve Yunanistan’ı memnun etmek için karar alıyor… Biz Doğu Akdeniz’e cevap olarak 4. gemimizi gönderdik. Biz, bu şekilde Rum ve Yunanistan’ı memnun etmek için adımlar atarsanız varlığımızı arttırırız dedik. AB’nin yaptırım kararının değeri yok.”

Almanya’nın önerisine destek

AB’nin sorunun çözüme kavuşturulması için arabuluculuk yapması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Almanya’nın bu konuda arabuluculuk yapma konusunu destekliyoruz. Fakat biz onlara taraflı tutum sergilememeleri konusunda da uyardık, objektif olalım dedik. Tersine adım atılırsa varlığımızı arttırırız. Egemenlik faaliyetlerimizi sorgulatmayız” diye konuştu.

Türkiye’nin ayrıca AB ile Geri Kabul Anlaşması’nı askıya aldığını duyuran Çavuşoğlu, “Geri Kabul Anlaşması ve vize serbestisi aynı anda yürürlüğe girecek. Geri Kabul Anlaşması’nı askıya aldık” açıklamasını yaptı.

“Yaptırımlar kabul edilemez”

Çavuşoğlu yayında, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Ankara-Washington hattında yaşanan diplomatik trafik hakkında da bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın bir irtibat halinde olduğunu ve Türkiye’yi kaybetmek istemediğini ifade etti.

Cumhuriyetçi senatörler Rick Scott ve Todd Young tarafından hazırlanan bir tasarıyla, Türkiye’ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında yaptırımlar uygulanma girişimleri ile ilgili soruya da yanıt veren Çavuşoğlu, Başkan Trump’ın bu tasarıyı erteleyebileceğini ve Türkiye’ye yaptırımların kabul edilebilir bir şey olmadığını dile getirdi.

“Karşı adım atarız”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırım uygulanması halinde Türkiye’nin İncirlik-Kürecik seçeneği de dahil olmak üzere gerekli cevabı vereceğini belirterek, “ABD bize hasmane tutum sergilerse biz de karşı adım atarız” dedi.

Türkiye’nin şu an için F-35 programından çıkarılmadığını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, “Diğer ortaklarımız da F-35 programından çıkarılmamıza karşı. (…) Trump Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımıza önem veriyor. ABD’nin içinden çıkan farklı seslere de Trump cevap veriyor” diye konuştu.

F-35’lerle ilgili olumsuz bir karar çıkması durumunda, Türkiye’nin S-400’lerde olduğu gibi farklı seçeneklere yöneleceğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidermeye çalışır” dedi.

Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması gibi bir durumun mümkün olmadığını da dile getiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye’nin ekseninin kaydığı” yönündeki eleştirilere de gülüp geçtiğini belirtti.

Rusya’ya çağrı

Mevlüt Çavuşoğlu İdlib’i hedef alan hava saldırılarına da tepki gösterdi. Çavuşoğlu, “İdlib saldırılarının durması gerekiyor. Orada radikal örgütler var. Özellikle Rusya’ya orada özel sorumluluk düşüyor. Rejimin saldırılarını durdurma sorumluğu Rusya’nındır” diye konuştu.