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Çavuşoğlu: Oruç Reis bakım için Antalya’ya döndü, Yunanistan bu dönemi fırsata çevirebilir

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Çavuşoğlu: Oruç Reis bakım için Antalya’ya döndü, Yunanistan bu dönemi fırsata çevirebilir
Çavuşoğlu: Oruç Reis bakım için Antalya’ya döndü, Yunanistan bu dönemi fırsata çevirebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk’te katıldığı programda, sismik araştırma yaparken Yunanistan’la gerilime neden olan Oruç Reis gemisinin bakım ve ikmal için Antalya’ya dönüşünün bir fırsat olarak kullanılabileceğini söyledi:

Quote Message: 2-3 gündür Yunanistan Başbakanı'ndan gelen mesajlar daha ılımlı. Yunanistan Oruç Reis gemisinin ikmal ve bakım için Antalya Limanı'na dönmesini fırsat bilerek daha pozitif mesaj vermeye başladı ama bir taraftan da ‘Bunun daha fazlasını istiyoruz.’ diyerek, maksimalist tutumlarını da sürdürüyorlar."

2-3 gündür Yunanistan Başbakanı'ndan gelen mesajlar daha ılımlı. Yunanistan Oruç Reis gemisinin ikmal ve bakım için Antalya Limanı'na dönmesini fırsat bilerek daha pozitif mesaj vermeye başladı ama bir taraftan da ‘Bunun daha fazlasını istiyoruz.’ diyerek, maksimalist tutumlarını da sürdürüyorlar."

 
Quote Message: Cumhurbaşkanımız, 'Bu bakım ve ikmal süreci esasen bir fırsat olarak Yunanistan tarafından da değerlendirilebilir.' dedi. Merkel'e de söyledi. Esasen Yunanistan bizden daha fazla şey beklemek yerine kendisinin de olumlu atabileceği adımları atarak, bu dönemi bir fırsata çevirebilir. Daha önce Mısır'la anlaşma imzalayarak teptiği fırsat gibi bu ortamı da tepmemesi gerektiğini söylüyoruz."

Cumhurbaşkanımız, 'Bu bakım ve ikmal süreci esasen bir fırsat olarak Yunanistan tarafından da değerlendirilebilir.' dedi. Merkel'e de söyledi. Esasen Yunanistan bizden daha fazla şey beklemek yerine kendisinin de olumlu atabileceği adımları atarak, bu dönemi bir fırsata çevirebilir. Daha önce Mısır'la anlaşma imzalayarak teptiği fırsat gibi bu ortamı da tepmemesi gerektiğini söylüyoruz."

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü Almanya Başbakanı Angela Merkel’le bir videokonferans görüşmesi yapmıştı. Gündemde Doğu Akdeniz gerilimi vardı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda yapıcı ve hakkaniyet temelli bir yaklaşım olduğu müddetçe anlaşmazlıkların müzakere ve uzlaşma ile çözülebileceğini ifade etti.

Merkel, Yunanistan ile Türkiye arasında arabuluculuk yaparak gerilimi azaltmak için girişimde bulunmuştu.

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