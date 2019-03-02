Çavuşoğlu: Patriot alımı için müzakereler başladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'den Patriot füzesi alımı için müzakerelerin başladığını açıkladı. Washington'ın Patriot teklifinin Ankara tarafından reddedildiği öne sürülmüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Patriot füzesi alımı için Türkiye ile ABD arasında müzakerelerin başladığını açıkladı. Eskişehir'de yerel televizyon kanalına konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Patriot talebine ilişkin iki yıl önce Washington yönetimine gönderdiği mektuba olumlu yanıt geldiğini belirtti. Çavuşoğlu dolayısıyla müzakerelerin başladığını kaydetti.

Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 füze sistemi alımı anlaşmasından vazgeçmesinin söz konusu olmadığını belirten Çavuşoğlu, ABD'den Patriot alamadıkları için S-400'ü tercih ettiklerini hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Şimdi Amerikalılar Patriot satabileceklerini söylediler ve heyetlerimiz müzakere ediyor. Şimdi Amerika bunu söylüyor ama bizim için önemli şeyler var. Birincisi fiyat. İkincisi teslim süresi. Üçüncüsü ileride ortak üretim ya da teknoloji transferi olacak mı, olmayacak mı?" diye konuştu.

Bloomberg'in, Çavuşoğlu'nun açıklamasıyla aynı gün yayınlanan haberinde ABD yönetiminin S-400'den vazgeçilmesi karşılığında Türkiye'ye sonbahara kadar Patriot teslim etme teklifinin Ankara tarafından reddedildiği iddia edilmişti.

ABD yönetimi NATO müttefiki olan Türkiye'nin Rusya'ya ait bir füze sistemini satın almasına karşı çıkıyor, S-400'lerin NATO'nun hava savunma sistemine entegre edilemeyeceği uyarısında bulunyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence geçen haftalarda yaptığı değerlendirmede, "Bazı NATO müttefikleri rakiplerimizden silah satın aldığı sürece sessiz kalamayacağımızı açık bir biçimde ifade ettik. Müttefiklerimiz giderek Doğu'ya bağımlı hale geldiği sürece Batı'nın güvenliğini garanti altına alamayız" sözlerini kullanmıştı.