 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.764
  • Altın 145,514
  • Dolar 3,6255
  • Euro 3,9111
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Çavuşoğlu: Tarım master planı kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacak

» »
Çavuşoğlu: Tarım master planı kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacak
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım Master Planı’nın kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Yaklaşık 600 sayfa olarak planlanan Tarım Master Planı’nın son okumalarını yapıldığını belirten Çavuşoğlu, “Çalışmaların sonuna yaklaşmış durumdayız” dedi.

İçme kullanım suyu ile tarım sulama suyu projelerinin de gündemlerinde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bu konuda yetkili yetkisiz birçok kesimin yorum yaptığını, bazı kesimlerin kamuoyunu yanıltan değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi vererek, bir gazetede yayınlanan haberi eleştirdi.

Çavuşoğlu “Bugün bir gazetede Tarım Master Planı ve Tarım Sulama haberleri iç içe geçerek kamuoyunda yanılgı oluşturdu. Gazetede iki ayrı konuda tarafımızdan yapılan açıklamalar iç içe girdi, ne söylediğimiz anlaşılmadı, tarım sulama suyunun gecikmesi DPÖ verilerine endeksliymiş gibi bir de sonuca varıldı. Bu konuların birbirleriyle hiçbir ilişkisi yoktur” dedi.

Bu yanlış algıyı düzeltmek için kamuoyunu bilgilendirmek istediğini söyleyen Nazım Çavuşoğlu, “Güzelyurt sulama projesi, tünel projesi, Mesarya sulama projesi tamamlanmıştır. Şu anda tünel projesi yatırım projelerine dahil edildi ve projeye gerekli kaynak aktarıldı. Tünel çıkışına kadar olan proje ihale aşamasındadır. Tünel ihalesi tamamlandıktan sonra Güzelyurt Sulama Projesi’nin ihaleye çıkılması için çalışılacak” ifadesine yer verdi.

Açıklamasında Tarım Master Planı çalışmalarının tamamlanmasının hayati önem taşıdığını da vurgulayan Çavuşoğlu, “Çalışmaların sonuna yaklaşmış durumdayız” dedi.

Bu konudaki çalışmaları da hatırlatan Çavuşoğlu, geçtiğimiz yıl Süt ve Süt Ürünleri ile Hayvan ve Su Ürünleri çalıştayı yaptıklarını, Bitki Deseni Planlamasını tamamladıklarını, KKTC Güzelyurt Ekolojik Koşullarında Yeni Turunçgil Çeşitleri İntrodüksiyon ve Adaptasyonu çalışmasını da bitirdiklerini söyledi.

Önümüzdeki hafta, 28 ile 29 Mart tarihleri arasında Gıda Güvenliği Çalıştayı yapılacağını da açıklayan Nazım Çavuşoğlu şunları kaydetti:

“Bununla Tarım Master Planının büyük bölümünü tamamlamış olacağız. 2016 istatistikleri de dahil olmak üzere tüm istatistiklerin tamamlanması ve teyit edilmesi noktasında dairelerimiz ve ilgili kurumlarımız bilgilerini paylaşıyor. Yaklaşık 600 sayfa olarak planlanan Tarım Master Planı’nın son okumalarını yaptığımızın, planı çok kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağımızın müjdesini veririm.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner İzmir’de23 Mart 2017 Perşembe 19:01
  • "Kişi başına düşen borç miktarı yüzde 94 oranında arttı"23 Mart 2017 Perşembe 16:17
  • Erhürman: “başarmak için önce inanmak gerekir”23 Mart 2017 Perşembe 15:51
  • İzcan, Nevruz Kutlamalarında alınan polisiye tedbirleri eleştirdi23 Mart 2017 Perşembe 15:49
  • Türksoy’un Basın Onur Ödülüne KKTC’den BRTK layık görüldü23 Mart 2017 Perşembe 15:49
  • SAYTEV’den Şehit Özdemir Anaokulu’na eğitim materyali bağışı23 Mart 2017 Perşembe 15:48
  • Sadece doktorlara artış yapılması adaletsiz bir uygulama olarak nitelendirildi23 Mart 2017 Perşembe 15:20
  • “Bilinçli şekilde kaos yaratmak için yapıyorlar”23 Mart 2017 Perşembe 14:46
  • Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Bankacılık Yasa Tasarısı’nı görüştü23 Mart 2017 Perşembe 14:29
  • Öztaş: “özümüzle, sözümüzle beldemiz için çalışıyoruz”23 Mart 2017 Perşembe 14:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti