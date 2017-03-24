Çavuşoğlu: Tarım master planı kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım Master Planı’nın kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Yaklaşık 600 sayfa olarak planlanan Tarım Master Planı’nın son okumalarını yapıldığını belirten Çavuşoğlu, “Çalışmaların sonuna yaklaşmış durumdayız” dedi.

İçme kullanım suyu ile tarım sulama suyu projelerinin de gündemlerinde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bu konuda yetkili yetkisiz birçok kesimin yorum yaptığını, bazı kesimlerin kamuoyunu yanıltan değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi vererek, bir gazetede yayınlanan haberi eleştirdi.

Çavuşoğlu “Bugün bir gazetede Tarım Master Planı ve Tarım Sulama haberleri iç içe geçerek kamuoyunda yanılgı oluşturdu. Gazetede iki ayrı konuda tarafımızdan yapılan açıklamalar iç içe girdi, ne söylediğimiz anlaşılmadı, tarım sulama suyunun gecikmesi DPÖ verilerine endeksliymiş gibi bir de sonuca varıldı. Bu konuların birbirleriyle hiçbir ilişkisi yoktur” dedi.

Bu yanlış algıyı düzeltmek için kamuoyunu bilgilendirmek istediğini söyleyen Nazım Çavuşoğlu, “Güzelyurt sulama projesi, tünel projesi, Mesarya sulama projesi tamamlanmıştır. Şu anda tünel projesi yatırım projelerine dahil edildi ve projeye gerekli kaynak aktarıldı. Tünel çıkışına kadar olan proje ihale aşamasındadır. Tünel ihalesi tamamlandıktan sonra Güzelyurt Sulama Projesi’nin ihaleye çıkılması için çalışılacak” ifadesine yer verdi.

Açıklamasında Tarım Master Planı çalışmalarının tamamlanmasının hayati önem taşıdığını da vurgulayan Çavuşoğlu, “Çalışmaların sonuna yaklaşmış durumdayız” dedi.

Bu konudaki çalışmaları da hatırlatan Çavuşoğlu, geçtiğimiz yıl Süt ve Süt Ürünleri ile Hayvan ve Su Ürünleri çalıştayı yaptıklarını, Bitki Deseni Planlamasını tamamladıklarını, KKTC Güzelyurt Ekolojik Koşullarında Yeni Turunçgil Çeşitleri İntrodüksiyon ve Adaptasyonu çalışmasını da bitirdiklerini söyledi.

Önümüzdeki hafta, 28 ile 29 Mart tarihleri arasında Gıda Güvenliği Çalıştayı yapılacağını da açıklayan Nazım Çavuşoğlu şunları kaydetti:

“Bununla Tarım Master Planının büyük bölümünü tamamlamış olacağız. 2016 istatistikleri de dahil olmak üzere tüm istatistiklerin tamamlanması ve teyit edilmesi noktasında dairelerimiz ve ilgili kurumlarımız bilgilerini paylaşıyor. Yaklaşık 600 sayfa olarak planlanan Tarım Master Planı’nın son okumalarını yaptığımızın, planı çok kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağımızın müjdesini veririm.”