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Çavuşoğlu: Trump yaptırım uygulamak istemiyor

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'ABD'deki farklı sesler azaldı, Trump yaptırım uygulamak istemiyor. Trump yaptırımları engelleyebilir, uygulamayabilir. Beklentimiz bu. Bunu Cumhurbaşkanımız Erdoğan iletti' dedi.
Çavuşoğlu: Trump yaptırım uygulamak istemiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin olası yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TGRT'ye konuk olan Çavuşoğlu, "ABD'deki farklı sesler azaldı, Trump yaptırım uygulamak istemiyor. Trump yaptırımları engelleyebilir, uygulamayabilir. Beklentimiz bu. Bunu Cumhurbaşkanımız Erdoğan iletti. Trump verdiği sözleri tutan birisi" derken, "S-400'ler tespit etme, vurma mesafesi açısından Patriot'tan daha iyi. Biz buna ve daha pahalı olmasına rağmen müttefiklerimizden Patriot almak istedik ama yanaşmadılar. S-400 hep açık kalacak, tespit etmek için saldırıyı açık kalması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının uçak başı diğer ortaklara 7-8 milyon dolar fazla maliyeti olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Projeden çıkarılma konusunda net bir gelişme yok ama oradaki çalışanlarımızın bazı yerlere girişi engellendi" dedi.

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