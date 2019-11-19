  • BIST 107.103
  • Altın 269,551
  • Dolar 5,7116
  • Euro 6,3251
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Çavuşoğlu’ndan Pompeo’ya yanıt

»
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun açıklamasına tepki gösterdi.
Çavuşoğlu’ndan Pompeo’ya yanıt

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun açıklamasına tepki gösterdi.

Twitter’dan açıklama yapan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

”Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır.”

Pompeo, Batı Şeria’da 400 bin Yahudi’nin yaşadığı yerleşim birimlerinin artık ABD tarafından yasa dışı olarak görülmediğini söylemişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HDP, TBMM’den çekilme dahil seçenekleri değerlendiriyor18 Kasım 2019 Pazartesi 18:21
  • 12 milyon TL'ye açık artırma ile satışa çıkarılan 9 metrekarelik dükkan18 Kasım 2019 Pazartesi 18:18
  • Pakdemirli: Bize geceleri uçan bir şey lazım18 Kasım 2019 Pazartesi 18:16
  • Rusya'dan Türkiye'ye ortak savaş uçağı üretme teklifi18 Kasım 2019 Pazartesi 14:03
  • AKP'den istifa eden Yeneroğlu: Merkezde çok ciddi bir boşluk var; güçlü bir demokratik blok kurulmalı18 Kasım 2019 Pazartesi 12:10
  • Duayen tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti!17 Kasım 2019 Pazar 19:38
  • Gülten Kaya: Ahmet’in mezarını getirmeyi düşünmüyorum, o Kürt refleksi aynı yerde duruyor17 Kasım 2019 Pazar 18:09
  • Bağdadi’nin 25 akrabası, Kırşehir, Samsun, Ordu ve Şanlıurfa’da yakalandı17 Kasım 2019 Pazar 17:45
  • Düğünlerinde ‘çiğ köfte’den düğün pastası kestiler17 Kasım 2019 Pazar 17:44
  • Yamaç paraşütüyle ağaçta asılı kaldılar; itfaiye kurtardı17 Kasım 2019 Pazar 17:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti